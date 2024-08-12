Kylian Mbappe idmanı bırakıp Arda Güler'e koştu: 'Çok kalitelisin!'

Real Madrid'in dev transferi Kylian Mbappe, Arda Güler'e övgü dolu sözler söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği performansla dikkatleri tekrar üzerine çeken Arda Güler, Real Madrid'le yeni sezona hazırlanırken adından söz ettirmeye devam ediyor.

El Clasico'ya damga vurmuştu

Real Madrid, ABD hazırlık kampının ikinci dostluk maçında Barcelona ile karşılaşmış ve maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 1 asist yapmıştı. 1 golü de sayılmayan yıldız futbolcu maç boyunca sahada kalmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Arda Güler, yeni transfer Endrick ile birlikte son oynanan Chelsea maçının kadrosunda ise dinlendirildikleri için yer almadı.

Kylian Mbappe'yi etkiledi

Yeni sezon öncesi yeteneklerini sergileyen Arda Güler, takımının antrenmanında da Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi etkilemeyi başardı.

Skorer'in, İspanyol basınından Defensa Central'e dayandırdığı habere göre Arda Güler ve Kylian Mbappe Real Madrid antrenmanlarına damga vuruyorlar.

Carlo Ancelotti'nin idmanda Vinicius, Mbappe ve Arda Güler'i hücum üçlüsü olarak denemesi sonrası dikkat çeken bir an yaşandı.

Şaşkınlığını gizleyemedi

Antrenmanda Arda Güler'le oldukça iyi anlaşan Mbappe, genç yeteneğin pasıyla bir gol de kaydetti.

Bu olay sonrası idmana verilen arada Arda'nın yanına giden Mbappe şu sözleri dile getirdi: "Çok kalitelisin, şaşırdım!"

Ancelotti'nin iki ismin uyumunu görmesinin ardından Atalanta maçında Arda Güler ve Kylian Mbappe'den oluşan bir hücum hattını denemesi de bekleniyor.