Kylian Mbappe için kritik 72 saat

Saint Etienne ile oynanan kupa finalinde sakatlanan Mbappe'nin durumu önümüzdeki 3 gün içerisinde netlik kazanacak.

PSG, Saint Etienne'i 1-0 mağlup edip Kupası'nı müzesine götürse de, yıldız oyuncularından Kylian Mbappe'nin sakatlığı ile sarsıldı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Loic Perrin'in sert müdahelesiyle yerde kalan Mbappe, oyuna devam edemedi.

Genç yıldız, 80. dakikasında koltuk değnekleriyle yedek kulübesine geri döndü.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel endişeli olduğunu dile getirdi.

Tuchel "Kylian hakkında bir bilgim yok. Pozisyonu gören herkes çok endişelendi." ifadelerini kullandı.

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PSG'nin yaptığı açıklamada Mbappe'nin ayak bileğindeki bağlarda herhangi bir zedelenme bulunmadığı, bilek burkulması teşhisi konulduğu belirtildi. Genç oyuncunun durumu 72 saat içerisinde yeniden yapılan kontroller sonucu netlik kazanacak.

Mbappe'nin 31 Temmuz'da ile oynanacak Lig Kupası Finali ve 12 Ağustos'ta ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında sahada yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Bu sezon PSG formasıyla 34 resmi maça çıkan 21 yaşındaki yıldız, 30 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.