Kylian Mbappe, Grioud ve Griezmann, Fransa'nın maçını taraftarların arasında izledi

Fransız futbolcular, Fransa'nın rugby maçını tribünden takip ederken Kylian Mbappe'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Fransa rugby maçında Yeni Zelanda'yı yendi

Fransız futbolcular maçtaydı

Kylian Mbappe görüntüleriyle viral oldu

NE OLDU? Fransa, Rugby Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'yı mağlup ederken maçı, Fransa Milli Futbol Takımı'nın yıldızları tribünden takip etti. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembele ve Dayot Upamecano gibi isimler Stade de France'ta ülkelerine destek verdi.

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe'nin rugby maçını izlerken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Fransız golcü, rugby maçını takip ederken oyunu anlamaya çalışan bir yüz ifadesine sahipti.

SIRADA NE VAR? Kylian Mbappe'nin liderliğindeki Fransa Milli Takımı, 12 Eylül'de Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.