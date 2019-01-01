Kylian Mbappe: Gelecek sezon da burada olacağım

PSG'den ayrılacağı konuşulan Kylian Mbappe, dedikoduları boşa çıkardı ve takımda kalacağını açıkladı.

Paris Saint Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ve kaybederek elendikleri Manchester United maçıyla ilgili konuştu.

Telefoot'a açıklamalar yapan Mbappe, ''Diyecek hiçbir söz yok. Şaşkınım. Bu noktaya gelmek için çok çalıştık ama elendik. Ancak başımızı dik tutmaya ve sezonu en güçlü şekilde bitirmeye çalışacağız. Bizim hedefimiz gelişmek ve her gün bunun için çalışıyoruz'' dedi.

Taraftarlara karşı mahcubiyetini ifade eden Mbappe, ''Atmosfer harikaydı. Partiyi mahvetmek istemezdik ama öyle oldu. Bizden şüphe duyan ve şüphe duyacak olan insanlar var. Ama yine de ben bu projeye inanıyorum'' dedi.

Adı son zamanlarda Real Madrid başta olmak üzere birçok takımla anılan Mbappe, yaptığı açıklamayla dedikoduları sonlandırdı ve Paris Saint Germain'de kalacağını açıkladı. Yeni sezonda da Paris'te olacağını bildiren yıldız futbolcu, ''Gelecek sene buradayım, buna eminim. Bu durum kişisel olarak endişelenmeme neden olmuyor. Burada kalacağım, açık ve net'' dedi.