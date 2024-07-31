Yeni sezonda Real Madrid formasını giyerek hayallerini gerçekleştirecek olan Kylian Mbappe eski takımını satın aldı.

Kylian Mbappe yatırımlarını genişletiyor

Eski takımını satın aldı

Futbol kulübünün %80'ini satın aldı

NE OLDU? Yeni sezon için Real Madrid'e imza atan Kylian Mbappe çocukluğundan beri hayalini kurduğu formaya sonunda kavuştu. Fransız yıldız, PSG'deki defterini kapatsa da Fransa'daki futbol yatırımlarını sürdürüyor.

BÜYÜK RESİM: Yeni bir yatırıma imza atan Kylian Mbappe, Fransa Ligue 2 ekibi Caen'in yeni sahibi oldu. Resmi anlaşmaya imza atan 25 yaşındaki oyuncu artık Fransız ekibinin hisselerinin yüzde 80'inin sahibi.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Kylian Mbappe, bu imza ile birlikte Avrupa futbolunun en genç takım sahibi oldu. Mbappe, çocukluk yıllarında Caen'in deneme idmanlarına katılmıştı.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid yeni sezon öncesinde 1 Ağustos'ta Milan ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.