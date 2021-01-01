Sven Mislintat anlattı: Kylian Mbappe ve Dortmund

Borussia Dortmund'un eski şef scoutu Sven Mislintat, Kylian Mbappe ile ilgili bir anısını anlattı.

PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe için her gün yeni bir transfer iddiası ortay atılıyor. Fransız yıldız özellikle Barcelona ve Real Madrid'in transfer listesinde yer alıyor.

Eski Borussia Dortmund scoutu Sven Mislintat da Kylian Mbappe ile ilgili ilgi çeken açıklamalarda bulundu.

Sven Mislintat neler söyledi?

Kicker'e konuşan başarılı futbol adamı, Dortmund'da görev yaptığı dönemde Mbappe'yi bonservissiz transfer etmenin eşiğinden döndüklerini söyledi.

"Kylian Mbappe, bonservissiz bir oyuncuydu ama çok sayıda talibi vardı. Bu transfer yarışını kazanma şansımız yoktu. Mbappe'yi o günlerde, Monaco'dan bonservissiz transfer edebilseydik bu elbette mükemmel bir anlaşma olurdu."

Sven Mislintat, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ın sportif direktörlük görevini yürütüyor.

Kylian Mbappe bu sezon ne yaptı?

Genç oyuncu, PSG formasıyla bu sezon Ligue 1'de 25 maçta 20 gol atarken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 6 gol, 3 asist ile oynayan başarılı oyuncu toplamda 36 maçta 30 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

41 kez Fransa A Milli Takım formasını giyen Kylian Mbappe milli formayla 16 kez gol sevinci yaşadı.