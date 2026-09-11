Kylian Mbappé, France Football'a verdiği röportajda "diktatör meme'i" hakkında konuştu. Fransız yıldızın diktatör kıyafeti içinde yer aldığı düzenlenmiş fotoğraflar yıllardır sosyal medyada dolaşıyor. Mbappé bunun mizahi tarafını kısmen anlayabildiğini söylerken, yüzünün yerleştirildiği gerçek diktatörlerin eylemlerinin ciddiyetini de vurguladı.

Meme 2024'te ortaya çıktı. O yıl Mbappé, Fransız fenomen Mohamed Henni'ye dava açmakla tehdit etti. Henni, bir kebap menüsüne Mbappé'nin adını verdi: "Fırın ekmeği, Mbappé'nin kafası kadar yuvarlak."

Mbappé'nin kendisine karşı yasal adım atmak istediği anlaşılınca Henni sert çıktı ve golcü için, diğer ifadelerinin yanı sıra, "adını bir diktatörlüğe dönüştürdüğünü" söyledi. Kısa süre sonra ilk memeler ortaya çıktı.

Bu yılın nisan ayında Mbappé'nin bu meme'den hoşlanmadığı yönünde bir söylenti yayıldı ve bunun ardından son aylarda daha sık kullanılmaya başlandı. Önce Paris Saint-Germain'de, şimdi de Real Madrid'deki sözde güç pozisyonları da bu meme'in kullanımına katkı sağladı.

Mbappé şimdi, kendisinin Kim Jong-un, Mao Zedong, Jozef Stalin ve Mobutu Sese Seko gibi isimler olarak tasvir edildiği meme hakkında ilk kez konuştu.

"Kendimle ilgili ‘diktatör’ memeleri hakkında ne düşünüyorum? Bunun komik olan bir tarafı var, çünkü bazı insanlar için bunun sadece masum bir eğlence olduğunu fark ediyorsunuz."

"Daha az komik olan başka bir tarafı da var, çünkü bu tür insanların tarih boyunca ne tür zararlar verdiğini biliyoruz."

"Başkalarını öldüren insanlarla ya da milyonlarca insanı sefalete sürüklemiş kişilerle kıyaslanmak... Bunu hayatımda yaptığımı sanmıyorum."

"Bir yandan bunun hafif bir niyetle yapıldığını ve insanların bunu o kadar ileri götürmek istemediğini biliyorum ama bazen siyasi ve insani farkındalık eksikliğine işaret ediyor."

Ousmane Dembélé bu meme hakkında düzenli olarak şakalar yapıyor. Mbappé, "O farklı" dedi. "Bunu sosyal medyada görüp benimsedi. Onunki sadece eğlence için.”



