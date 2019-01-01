Kylian Mbappe: Didier Deschamps için ölebilirim

PSG'nin yıldız forveti, Milli Takım'da Deschamps ile ilişkisinin çok iyi olduğunu açıkladı.

Kylian Mbappe, Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

TF1' e konuşan Mbappe, 'da gözden düştüğü sırada kendisini Milli Takım'a çağırmasını unutmadığını belirterek, "Kulübümde çok fazla oynamadığım sırada beni özellikle kadroya aldığını düşünüyorum. Bir oyuncu için bunun ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz" yorumunu yaptı.

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"Bu çok güçlü bir sinyaldir," diyen Mbappe, "Bu size güvenildiğini gösterir ve bunun herhangi bir maddi karşılığı yoktur" şeklinde konuştu.

Deschamps'nın kendisine güvendiğini bildiğini söyleyen Mbappe, "İyi durumda değilken beni kadroya çağırdığından beri onun için sahada ölebileceğimi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

İzlanda'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fransa'da Kylian Mbappe dizindeki sorun nedeniyle karşılaşmada forma giyememişti. Yıldız oyuncu, karşısında da oynayamayacak.