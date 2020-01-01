Kylian Mbappe: Diarra ve Buffon'un ayrılışı beni çok etkiledi
PSG'ye 2017 yılında transfer olan Mbappe, L'Equipe'e verdiği demeçte Diarra ve Buffon ile sadece bir yıl geçirmesine rağmen ayrılışının kendi üzerinde büyük bir etki yarattığını dile getirdi.
21 yaşındaki oyuncu, Chelsea, Arsenal ve Real Madrid formaları da giyen Diarra'nın kendisi için bir ağabey gibi olduğunu belirtirken, "Ona Lass Amca derdim. Benimle sık sık kariyeri ve forma giydiği kulüpler hakkında konuşur, tavsiyeler verirdi. Zor anlarda bana yardımcı oldu. En üst seviyede olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor, ne hakkında konuştuğunu biliyor. Çok erken ayrıldı ve beni yalnız bıraktı" ifadelerini kullandı.
İtalyan kaleci Buffon hakkında da konuşan Mbappe, "Buffon da benim için çok değerliydi. Hem Diarra hem de Buffon'un gidişi beni çok etkiledi" dedi.
Salgın nedeniyle iptal edilen Ligue 1'de 2019-2020 sezonu şampiyon Paris Saint-Germain olurken, Mbappe ligde sezonu 18 gol, 7 asistle tamamladı.