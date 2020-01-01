Kylian Mbappe: Diarra ve Buffon'un ayrılışı beni çok etkiledi

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Lassana Diarra ve Gianluigi Buffon'un ayrılışının kendisini çok etkilediğini söyledi.

PSG'ye 2017 yılında transfer olan Mbappe, L'Equipe'e verdiği demeçte Diarra ve Buffon ile sadece bir yıl geçirmesine rağmen ayrılışının kendi üzerinde büyük bir etki yarattığını dile getirdi.

21 yaşındaki oyuncu, , ve formaları da giyen Diarra'nın kendisi için bir ağabey gibi olduğunu belirtirken, "Ona Lass Amca derdim. Benimle sık sık kariyeri ve forma giydiği kulüpler hakkında konuşur, tavsiyeler verirdi. Zor anlarda bana yardımcı oldu. En üst seviyede olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor, ne hakkında konuştuğunu biliyor. Çok erken ayrıldı ve beni yalnız bıraktı" ifadelerini kullandı.

İtalyan kaleci Buffon hakkında da konuşan Mbappe, "Buffon da benim için çok değerliydi. Hem Diarra hem de Buffon'un gidişi beni çok etkiledi" dedi.

Daha fazla takım

Salgın nedeniyle iptal edilen 'de 2019-2020 sezonu şampiyon olurken, Mbappe ligde sezonu 18 gol, 7 asistle tamamladı.