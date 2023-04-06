Fransız süperstar, bazı konularda bilgilendirilmediği için hayal kırıklığına uğradı.

NE OLDU? Kylian Mbappe, Parc des Princes'in önde gelen isimlerinden biri ve Fransız yıldız, bu sezon toplam gol sayısını 202'ye çıkardı.

Ve böylece Fransız yıldız, PSG'de rekor kırarak tüm zamanların en fazla gol atan oyuncusu oldu.

Mbappe, Ligue 1'in son şampiyonuyla uzun yıllar Fransa'nın başkenti Paris'te kalacağını umarak yeni bir sözleşme sözü verdi.

Ancak Mbappe, her şeye rağmen bireysel haklarını korumaktan yana duruyor ve belirgin şekilde kulübün içeriklerinde bulunmayı onaylamıyor.

Instagram

BÜYÜK RESİM: Mbappe, Instagram'da şunları paylaştı: "Kulübün 23-24 sezonu için yayımladığı bilet kampanyası videosunda bilgim dışında yer aldım.

"Görüşmenin içeriği hakkında hiçbir şekilde bilgilendirilmedim.

"Bir kulübün, pazarlama günü için basit bir röportaj gibi görünüyordu.

"Yayımlanan bu videoyu kesinlikle onaylamıyorum. Ben zaten bu tip şeyler için bireysel imaj hakkı konusunda mücadele ediyorum.

"PSG büyük bir kulüp ve büyük bir aile, ama şunu söylemeliyim ki PSG; Kylian Saint-Germain değil!"

SIRADA NE VAR? Yeni şartlarına rağmen Mbappe'nin PSG'de ne kadar süre kalacağıyla ilgili sorular soruldu, ancak şu anda tıpkı Lionel Messi'nin geleceği gibi belirsizlik var.

Önümüzdeki sezon hem Messi hem de Mbappe'yi Paris'te izleme ihtimalimiz şimdilik zor görünüyor.