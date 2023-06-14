Fransız süperstar Mbappe, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

NE OLDU? PSG'den ayrılan Lionel Messi, geçtiğimiz hafta yeni takımı Inter Miami ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Inter Miami ile MLS'de yeni bir yolculuğa çıkacak olan Arjantinli süperstar, böylece Paris'teki çalkantılı döneme son verecek.

Pek çok kişi tarafından tüm zamanların en iyisi olarak görülmesine rağmen Messi, Fransız kulübünde yuhalanarak büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.

Ve şu anda PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Messi'nin o günkü durumunu ele alıyor.

NE SÖYLEDİLER: 24 yaşındaki Fransız oyuncu, La Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi: "Futbol tarihinin potansiyel olarak en iyi oyuncusundan bahsediyoruz.

"Messi gibi birinin gitmesi asla iyi haber olmaz. Şahsen ben anlamıyorum. Neden bu kadar insan, Messi gitti diye rahatladı.

"Messi'den bahsediyoruz. Ona saygı duyulması gerekiyor ve şunu söylemeliyim ki Messi, Fransa'da hak ettiği saygıyı görmedi. Yazık, ama böyle oldu."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin gitmesi ve Neymar'ın da potansiyel olarak takımdan ayrılma ihtimali, PSG'de bu yaz döneminde çok şeyi değiştirebilir.

Mbappe'nin mevcut sözleşmesini 2024'e kadar sürdüreceği konusundaki ısrarına rağmen, Parislilerin gelecek yaz transfer döneminde onu bonservissiz olarak bırakmayacağı düşünülüyor.

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SIRADA NE VAR? Ancak Mbappe'nin takımdan ayrılabilmesi için onu alabilecek bir kulübün devreye girmesi bekleniyor.

Şu anda en güçlü aday; Mbappe için 200 milyon €'ya (174 milyon £/216 milyon $) gibi bir bedel ödemeye hazır olan Real Madrid gibi görünüyor.