Çocukluk hayali Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe kulübün resmi açıklamasının ardından duygularını dile getirdi.

Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer oldu ve çocukluk hayali ertelemeli de olsa gerçekleşti. Küçüklüğünde odasında Cristiano Ronaldo posterleri asılı olan Fransız yıldız, İspanyol devine sevgisini sık sık dile getiriyordu.

2021 yılında Paris Saint-Germain gitmesini istemeyince Paris ekibiyle yeni sözleşme imzalamış ve Real Madrid'in yolundan dönmüştü.

Real Madrid uzun süredir istediği Kylian Mbappe'nin transferini resmen açıkladı. Fransız golcü yeni takımıyla ilgili duygularını sosyal medyada dile getirdi.

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Küçüklüğünde Real Madrid eşofmanıyla kulübün tesislerinde çekildiği fotoğrafları paylaşan Kylian Mbappe, "Bir hayal gerçek oldu" dedi. Fransız golcü, Real Madrid taraftarlarına seslenirken sözlerine şöyle devam etti: "Hayalimdeki kulübün parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Şu anda hissettiğim heyecanı anlatmam mümkün değil. Real Madrid taraftarları, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. İnanılmaz desteğiniz için teşekkür ederim. Hala Madrid."

Kylian Mbappe, Monaco altyapısında başladığı kariyerinde, Paris Saint-Germain'in yolunu 2017 yılında tuttu. PSG ile çıktığı 308 maçta 256 gol kaydederek kulüpte bıraktığı büyük izlerle Paris ekibine veda ediyor. Ligue 1'de 7 kez şampiyonluk yaşayan Fransız golcünün 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası var.