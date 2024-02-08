Real Madrid'e her geçen gün daha fazla yaklaşan Kylian Mbappe'nin Barcelona tarafından istenmediği ortaya çıktı.

2024'ün yazında futbol dünyasında en fazla konuşulan oyuncu kuşkusuz, Kylian Mbappe olacak...

2022 yılında Real Madrid'e gitmesi beklenirken, Madrid'in PSG'nin yaklaşık 200 milyon euroluk bonservis ücreti teklifini reddetmesinin ardından Fransız deviyle sözleşme yenileyen yıldız oyuncu, Paris'e veda etmeye hazırlanıyor.

PSG ile sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Fransız golcünün Real Madrid'e imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, Barcelona'dan da Mbappe ile ilgili sürpriz bir çıkış geldi.

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Ne söylendi?

Barcelona Sportfi Direktörü Deco, Deco Esport3'e yaptığı açıklamada Mbappe transferinin Barça için neden mantıklı olmayacağını şu sözlerle anlattı:

"Ne olacağını bilmiyorum. Mbappe'yle alıp Ronald Araujo ve Frenkie de Jong'u satmak hata olur. Kadroyu kötüleştirmek istemiyorum.

"Araujo ve Frenkie'nin ayrılıp Mbappe'nin gelmesinin takım için daha kötü olacağını düşünüyorum."