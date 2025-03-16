Kylian Mbappe, Arda Güler'i fena haşladı! Real Madrid'in yıldızı çıldırdı...

Real Madrid'in Fransız süperstarı Kylian Mbappe, Arda Güler'e maç sonunda bir hayli öfkelendi.

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal'le karşılaştı. Başkent ekibi geriye düştüğü maçı Kylian Mbappe’nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Villarreal'in tek golü ise Foyth'tan geldi. Katalan devi bu gece Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Real Madrid maç fazlasıyla lider

Real Madrid bu sonuçla puanını 60'a yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İki maçı eksik olan Barcelona ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Katlan devi bu gece Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mbappe'den Arda Güler'e sert tepki

Öte yandan Villerreal maçının 87. dakikasında Mbappe, Arda Güler’e tepki gösterdi. 82. dakikada oyuna giren milli futbolcu sağ çarprazda topla buluştu.

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Arda’nın şutu auta giderken Mbappe kendisine pas alamadığı için Arda Güler'e çok sert tepki gösterdi. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar: