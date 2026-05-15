Kylian Mbappé, Arbeloa'ya ağır suçlamalarda bulundu; Arbeloa ise hemen yanıt verdi

Kylian Mbappé, Real Madrid’in Real Oviedo’yu 2-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yedek kalmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu, teknik direktör Alvaro Arbeloa’yı işaret ederken, Arbeloa ise bu iddiaları yalanladı.

Mbappé son haftalarda sakatlıklarla boğuşuyordu. Kas sakatlığıyla mücadele eden oyuncu, Sicilya limanlarında bir yatta iyileşme sürecini geçirdi.

Bu durum ona çok sayıda eleştiri getirdi. Perşembe akşamı sahaya çıktığında, Santiago Bernabéu'daki seyirciler onu yuhaladı.

Geçen Pazar, Mbappé Real Madrid'in maç kadrosuna alınmadı. O gün Real Madrid, FC Barcelona'yı 2-0 yendi.

Mbappé'ye göre, iki kez kadroda yer almaması onun suçu değildi. “Barcelona'ya karşı oynamak için yeterince formdaydım. O maçları seviyorum. Onlara karşı her zaman gol atarım.”

"Kendimi iyi hissediyorum, çok iyi. Oynamadım çünkü teknik direktör bana kadroda Mastantuono, Vini (Vinícius Júnior, ed.) ve Gonzalo (Gonzalo García, ed.)'nun ardından dördüncü forvet olduğumu söyledi."

“Sonuçta bunu kabul ediyorum ve bana verilen süreyi oynuyorum. İyi oynadığımı düşünüyorum, Jude’ye (Bellingham, ed.) bir asist yaptım ve iyi oynadık ve kazandık. Evimizde kazanmak ve her zaman pozitif kalmak önemli.”

"Sana ne diyeceğimi bilmiyorum, çünkü dört forvetim yok ve ona da hiç böyle bir cümle kurmadım. Hiçbir fikrim yok. Belki beni yanlış anladı ya da öyle bir şey... Gerçek şu ki, ne söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum, çünkü ona hiçbir zaman dördüncü forvet olduğunu söylemedim."




































