Kylian Mbappe: Amatör gibi oynadık

Lille karşısında ağır bir yenilgi alan PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, maç sonrası takımını sert bir dille eleştirdi.

Kylian Mbappe, deplasmanında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından takımının performansı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

için 1 puan bile şampiyonluğu ilan etmesine yetecekti. Ancak işler, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde gelişti ve Lille, devini 5-1 yenmeyi başardı.

Henüz 7. dakikada Thomas Meunier'in kendi kalesine attığı golle Lille, 1-0 öne geçti. PSG, 11. dakikada Juan Bernat ile durumu eşitlese de 36. dakikada kırmızı kart görmesine engel olamadı. Devreye berabere giren PSG, ikinci yarıda şok olacaktı.

PSG'nin şampiyonluğunu, bu maçta ilan edeceğine kesin gözüyle bakılıyodu. Ancak ikinci yarıda Nicolas Pepe, Jonathan Bamba, Gabriel ve Jose Fonte'nin golleriyle maçı 5-1 kazanan Lille, herkesi şaşırtmıştı.

Maç sonrası takımın yıldız ismi Mbappe, Canal + 'a konuştu. Bu yenilginin küçük düşürücü olduğunu belirten Fransız golcü şunları söyledi: "Top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Oyunun kontrolünü ele aldığımız anlar oldu ancak sonrasında durum değişti. Biz, eninde sonunda şampiyon olacağız ancak bir maçı kaybedeceksek, doğru düzgün kaybetmeliyiz. 3-4 gol yiyerek takım ruhunu kaybetmek istemezsiniz. Bu, normal bir şey değil."

Lille'in performansını tebrik ederek sözlerine devam eden Mbappe, takım ruhunun ve karakterinin eksikliğine vurgu yaptı. "Lille, çok iyi bir takım. Onları tebrik ediyorum. Güzel bir stadyumları, iyi taraftarları var. Ancak biz, daha karakterli oynamalıyız. Bizim başlıca hatalarımızdan biri bu. Bunu çabucak düzeltmemiz gerekiyor. Mağlubiyetin başka bir sebebi yoktu. Futbol, sahada oynanır. Bugün, amatör gibi oynadık. Önümüzdeki maça konsantre olmalıyız ve bu şekilde kayıp vermeye bir son vermeliyiz."