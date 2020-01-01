Kyle Walker'a disiplin soruşturması

Manchester City forması giyen Kyle Walker'a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle disiplin soruşturması açılıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Kyle Walker, evinde 2 seks işçisi ile parti vererek koronavirüs kapsamındaki karantina kurallarını ihlal etti.

Yaşananların ardından kulüp yönetimi oyuncu hakkında disiplin soruşturması açılacağını duyurdu.

29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptıkları için özür diledi ve insanlara 'evde kalın' çağrısında bulundu.

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Kulüpten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Futbolcular küresel rol modellerdir. Personelimiz ve oyuncuolarımız, koronavirüs pandemisi ile mücadele etmek için büyük çaba sarfeden NHS (Ulusal Sağlık Merkezi) ve diğer çalışanlara destek vermek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışmaktadır."

"Kyle Walker'ın yaptıkları, bu çabalara direkt olarak aykırıdır. Haberlerde yer alan ithamlardan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Kyle Walker'ın açıklaması ve özrünü de not ederek önümüzdeki günlerde bir disiplin prosedürü uygulayacağız."