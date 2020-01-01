Kyle Walker: Tacize uğramış gibi hissediyorum

Manchester City'nin 29 yaşındaki sağ beki Kyle Walker özel hayatını ihlal ettiği için medyaya ateş püskürdü.

Premier Lig devi 'nin başarılı savunma oyuncusu Kyle Walker, bir kez daha koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gündeme geldi.

29 yaşındaki İngiliz futbolcu, resmi Twitter hesabı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Nisan ayında evinde 2 seks işçisi ile parti vererek koronavirüs kapsamındaki karantina kurallarını ihlal ettiği için kulüp tarafından hakkında soruşturma açılan Kyle Walker şunları ifade etti:

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"Yeteri kadar uzun süre sessiz kaldığımı düşünüyorum. Ben ve ailem hakkında yayınlanan haberler sebebiyle her şeyi açık bir şekilde ele almaktan başka seçeneğim yok gibi hissediyorum."

"Kısa bir süre önce hayatımın en zor dönemlerinden birini yaşadım, bunun için sorumluluk aldım. Ancak şimdi taciz ediliyormuşum gibi hissediyorum. Bu artık sadece beni değil; ailemin ve çocuklarımın sağlığını da etkiliyor."

"Çarşamba günü yaşanan olaylarla ilgili olarak; kız kardeşime doğum günü hediyesi vermek ve aynı zamanda güvendiğim birkaç insanla konuşmak çin Sheffield'a gittim."

"Beni ne kadar sevdiğini ve bana ne kadar değer verdiğini göstermek için bana sarıldı. Ne yapsaydım, onu itecek halim yoktu ya?"

"Daha sonra ev yapımı yemekler almak için ailemin evine gittim. Onlar için son birkaç ay bir hayli zordu, hayatımdaki her şeyi onlar da benimle beraber yaşadılar."

"Ebeveynlerim ve kız kardeşim, beni takip eden fotoğrafçılar tarafından gizliliklerinin işgal edilmesini hak etmek için ne yaptı? Sürekli takip ediliyormuşum gibi hissediyorum. Kendi evimin sınırları içinde bile güvende hissetmiyorum. Neden böyle hissetmek zorunda kalıyorlar? Böyle bir şeyi kim hak eder ki?"

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"Bir rol modeli ve profesyonel bir sporcu olarak ayrıcalıklı bir konumdayım ve sizi temin ederim ki yetiştirilme tarzım dolayısıyla elimdekilerin kıymetini bilmemezlik etmiyorum. Ama benim duygularım hangi aşamada dikkate alınır acaba?"

"Ailem parçalandı. Basın bu olayı sürekli gündeme getirdi. Onlara soruyorum: Ne zaman bitecek? Odak noktamız koronavirüsken akıl sağlığını hangi noktada dikkate alacaksınız? Üstelik bu hastalık her insanı farklı şekilde etkilerken... Ben de canı acıyan ve herkes gibi üzülebilen bir insanım."

"Profesyonel bir sporcu olarak halkın gözü önünde olmak size bu durumlara karşı bağışıklık kazandırmaz. Üzücü, ama hayatım herhangi bir bağlam olmadan inceleniyormuş gibi hissediyorum. İnsanların bana kızgın olup olmadığını anlıyorum, ama insanların da benim hayatımı daha iyi anlamaları önemliydi. Duygularımı dinlemeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. "