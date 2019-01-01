Kyle Walker: Golleri engellemek benim görevim

Liverpool'u mağlup ederek Community Shield'ı kazanan Manchester City'den Kyle Walker ve Kevin De Bruyne maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ile , Community Shield'ın sahibi olmak için Wembley'de karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada kazananı belirlemek için gidilen penaltı vuruşlarında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Manchester City kupanın sahibi oldu.

Manchester City oyuncuları Kyle Walker ve Kevin De Bruyne, karşılaşmanın ardından BT Sport'a açıklamalarda bulundu.

90+2. dakikada Mohamed Salah'ın vuruşunu akrobatik bir hareketle çizgiden çıkartarak maçın kahramanlarından olan Kyle Walker "Kazanılabilecek ilk kupayı kazandık. Sezona iyi başlamak adına çok önemliydi. Umarım geçtiğimiz sezon yaptıklarımızı tekrar edebiliriz. Ben bir defans oyuncusuyum. Golleri engellemek benim görevim. Takımıma yardım edebildiğim için çok mutluyum. Ligde birçok iyi takım var. Konuşmak için çok erken. Umarım yine zirvede olabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Kevin De Bruyne ise "Gerçekten zor bir maçtı. Hala sezon öncesi döneminde olduğumuzu görebilirsiniz. İki takım da fiziksel açıdan hazır değildi. Yeniden birlikte savaşabileceğimizi görmek mutluluk verici. Bazı oyuncular sadece iki gün önce aramıza katıldı. Ağustos ayı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Altıncı kez Community Shield'ı müzesine götüren Manchester City, 2019-20 Premier Lig sezonuna 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 14.30'da deplasmanında başlayacak.