Reklam

Kees Kwakman, Denzel Dumfries'in Almanya karşısındaki performansını sert sözlerle eleştirdi. Hollanda Millî Takımı'nın sağ beki, takımının 5-0'lık ağır bir yenilgi aldığı pazartesi akşamı oldukça kötü bir maç çıkardı. Kwakman'a göre Dumfries, Hollanda formasıyla bugüne kadarki en kötü maçını oynadı.

"Bence bu, kariyerindeki en kötü millî maçtı" diyen Kwakman, pazartesi akşamı ESPN'de yayımlanan Voetbalpraat programında konuştu. Yorumcuya göre Dumfries, ilk yarıyı 1-0 önde kapattıktan sonra dört gol daha atan Almanlar karşısında özellikle savunmada yetersiz kaldı.

Arnold Bruggink de maçın ardından geçici kaptan olarak kameraların karşısına çıkan savunmacıyı eleştirdi. Bruggink, "Maç sonrası röportajı da kötüydü" dedi. Kwakman bu görüşe katıldı ancak Dumfries'in kendi performansını da eleştirdiğini vurguladı.

Dumfries, maçın ardından NOS'a yaptığı açıklamada performanslarını fiyasko ve takım olarak başarısızlık diye nitelendirdi. Savunmacı, "Bütün dönen topları kaybettik, ikili mücadelelerde fazla yumuşaktık ve boşluklar çok büyüktü. Onlar geçiş oyununda sürekli tehlike yarattı" dedi. Dumfries'e göre takım içinde de büyük bir hayal kırıklığı vardı.

Reklam Reklam

Ardından ESPN stüdyosunda, oyuncuların maçlardan hemen sonra verdiği röportajlar tartışıldı. Kwakman, özellikle birkaç gün sonra yeniden birlikte sahaya çıkacak millî futbolculardan ne ölçüde ayrıntılı eleştiri beklenebileceğini sorguladı. Ona göre Virgil van Dijk, kamuoyu önünde dile getirdiğinden çoğu zaman daha fazlasını gören oyunculara bir örnek.

Related Topics

Kwakman, Van Dijk için "Van Dijk elbette aptal değil. Sorunun nerede olduğunu o da görüyor" dedi. "Ama şunu da biliyor: Üç ya da dört gün sonra yine maça çıkacağız. Şimdi çıkıp ileride top tutamadığımızı söylersem..." Eski futbolcuya göre oyuncuların maç sonrası açıklamalarında sık sık temkinli davranmasının nedeni bu.

Sonrasında konu Dumfries'in formuna geldi. Bruggink, sağ bekin düzenli maç ritminden büyük fayda sağlayan bir oyuncu olduğunu düşünüyor. FC Twente'nin eski teknik direktörü, "Frenkie de Jong'u sahaya koyduğunuzda tekniği yanında olur. Tekniği onu asla yarı yolda bırakmaz" diye açıkladı.

Reklam

Bruggink, "Ama bence Dumfries'in maç oynayabilmek için çok fazla ritme, fiziksel ritme de ihtiyacı var" diye devam etti. "Bu ritim kaybolduğunda işi zorlaşıyor, özellikle de böyle iyi bir maçta." Kwakman ise Dumfries'in savunmadaki performansına dikkat çekti. Ona göre oyuncu, doğrudan rakibi karşısında belirgin biçimde zorlandı.

Kenneth Perez ise Hollandalı millî futbolcuyu savunarak son yıllarda ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Danimarkalı yorumcu, "Dumfries, diyelim ki 100 millî maçın 99'unda harikaydı. Kaç maç oynadığını bilmiyorum ama sonuçta..." dedi. "Bu Hollanda Millî Takımı için çok değerli."

Reklam

Analistler, olası bir Real Madrid transferine ise daha az sıcak baktı. Kwakman, Federico Valverde'nin orada şu anda birinci tercih sağ bek olduğunu, Trent Alexander-Arnold'ın da aynı mevkide oynadığını belirtti. Perez, Dumfries için "Real Madrid, onun adına fazla büyük bir adım" sonucuna vardı. Bruggink de bu görüşe katıldı.