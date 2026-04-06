Kwakman, Ajax'ın iki oyuncusuna sert çıktı: "Sadece kendileriyle ilgileniyorlar!"

Kees Kwakman, Sean Steur ve Jorthy Mokio hakkında eleştirel bir yorumda bulundu. Ajax’ın bu iki yetenekli oyuncusu, cumartesi akşamı FC Twente ile oynanan maçta analistin pek de iyi bir izlenim bırakmadı.

Cumartesi akşamı Ajax, kendi sahası Johan Cruijff ArenA'da kısa sürede 0-1 geriye düştü. Mats Rots tüm sahayı boydan boya geçtikten sonra Ramiz Zerrouki, Maarten Paes'in arkasına yerleştirilmiş bir vuruşla golü attı.





Ajax, iyi gelişen bir atağı tamamlayan Wout Weghorst ile skoru eşitledi, ancak maç sonunda yine de mağlup oldu. Sam Lammers, Bart van Rooij'a bir topu kafayla indirdi; Van Rooij, kaleciye doğru serbest bir yol buldu ve ardından güzel bir vuruşla golü attı.

ESPN'de Kwakman, FC Twente'nin ikinci golünden iki genç orta saha oyuncusunu sorumlu tutuyor. NAC ve FC Volendam gibi takımlarda forma giymiş eski defans oyuncusuna göre, ikisinden biri Van Rooij'i takip etmeliydi.

"Örneğin NEC'e bakarsanız, Kodai Sano ve Nejasmic bu koşuyu yaparlardı," diye başlıyor. "Mokio ve Steur ise sadece kendileriyle meşguller."

Her iki oyuncu da henüz 18 yaşına girmiş olsa da, Kwakman'a göre bu mazeret tam olarak geçerli değil. “Mokio bunu çoktan öngörmüş olmalıydı. NEC'de bunu herkes görüyor ve bu yüzden orada işler bu kadar iyi gidiyor,” diye bitiriyor.