Kulübün çarşamba günü doğruladığı üzere Gürcü yıldızın çapraz bağı koptu. Kvaratskhelia, aylarca Paris Saint-Germain forması giyemeyecek.

Kvaratskhelia, yaklaşık bir saat dolarken Barcelona'dan Xavi Espart'ın kurallara uygun müdahalesi sırasında dizini döndürmüş ve çimlere sert biçimde düşmüştü. Ardından sahayı kendi başına terk edemedi. Soyunma odasına giderken destekle yürüyebildi ve sakatlanan bacağına neredeyse hiç ağırlık veremedi.

Bundan birkaç saniye önce kaptan Marquinhos da Anhtony Gordon ile girdiği ikili mücadelede sakatlanmış ve teknik direktör Luis Enrique'ye oyuna devam edemeyeceğini işaret etmişti. Ardından iki oyuncu birden değiştirildi.

PSG'de Dembele de uzun süre sahalardan uzak mı kalacak?

İlk yarıda PSG'nin süper yıldızı Dembele de sakatlanmıştı (19.). Dünyanın en iyi futbolcusu unvanını elinde bulunduran oyuncu, rakibinin doğrudan müdahalesi olmadan, bir koşu mücadelesi sırasında sakatlandı. Hücum oyuncusu hızlandıktan sonra aniden durup sol uyluğunu tuttu. Kas sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kameralar Dembele'nin acıyla buruşan yüzünü görüntüledi ve oyuna devam edemeyeceği kısa sürede anlaşıldı. 2018 dünya şampiyonunun sakatlığı PSG için de kötü haber; çünkü son dönemde yeniden çok iyi form tutmuştu. Bu sezon çıktığı on resmî maçta dört gol ve altı asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta tek başına altı gole doğrudan katkı sağladı ve geçen hafta Manchester City karşısında alınan 4-2'lik galibiyette öne çıktı.

Barcelona'da da en az bir oyuncu sakatlandı: Daha önce Leipzig'de forma giyen 28 yaşındaki Dani Olmo, orta sahada Vitinha ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Hansi Flick, henüz 26. dakikada oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı; Olmo'nun yerine Fermin Lopez oyuna girdi.

Çok sayıda sakat oyuncusu bulunmasına rağmen son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, o ana kadar yenilmemiş ve formda olan Katalanlara karşı mücadeleyi kazandı. Lamine Yamal'ın son bölümde skoru 2-2'ye getirmesinin ardından Vitinha ve Fabian heyecan dolu maçta son sözü söyledi. Üç maçta aldığı üç galibiyetle PSG, Şampiyonlar Ligi lig aşaması puan tablosunda şu anda Liverpool ile birlikte lider durumda.

Gelecek pazar günü Ligue 1 lideri Olympique Lyon ile kritik maç oynanacak. Paris, Şampiyonlar Ligi'nde kasım ayı başında Villarreal ile karşılaşacak.

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