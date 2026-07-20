Kutlamaların iptal edilmesinin ardından… Messi’den Arjantin’e dönüşle ilgili yeni karar

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Tango Dansçıları'nın Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 yenilmesinin ardından yeni bir karar aldı.

Arjantin basınına göre, hükümet Pazartesi günü yapılması planlanan milli takımın karşılama törenini, güvenlik güçleri ve itfaiye araçlarının hazır bulunacağı, Ezeiza Havalimanı'nda düzenlenecek resmi bir törenle sınırlandırmaya karar verdi; herhangi bir halk kutlaması düzenlenmeyecek.

Haberlerde, başkanlık sarayındaki üst düzey bir kaynağa atıfta bulunularak, şampiyonluğu kaçırmanın yarattığı atmosfer nedeniyle milli takımı karşılamak için halk kutlaması düzenlenmesi fikrinin tamamen rafa kaldırıldığı belirtildi.

"TN Sports" ağında görevli gazeteci Pablo Gravelloni, X hesabında şöyle yazdı: "Messi yarın Rosario'ya varacak ve doğrudan Funes'e gidecek. Şimdi dinlenme ve aileyle vakit geçirme zamanı."

Ayrıca şunları ekledi: “Messi, bunun milli takımdaki son maçı olduğunu kimseye söylemedi. Elbette bu onun son Dünya Kupasıydı, ancak yakın geleceği hakkında herhangi bir karar vermedi.”

Rosario, Messi’nin doğduğu yerken, ailesinin evi ise Rosario’ya yakın Funes bölgesinde bulunuyor.



