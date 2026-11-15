İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, bu pazar akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin altıncı haftasında İngiltere karşısında oynanacak beklenen maç öncesi ortamı hararetlendirdi.

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Yamal, resmi "Instagram" hesabından bir video paylaştı ve bu videoda İngiltere Millî Takımı'na karşı oynanan ilk maçta attığı golün ardından yaptığı kutlamanın anılarını hatırlattı; yeni karşılaşma öncesi bu paylaşım bol miktarda meydan okuma mesajı içeriyordu.

İspanya ve İngiltere millî takımları arasında Wembley Stadı'nda oynanan ve Avrupa turnuvasının ilk haftasına denk gelen ilk maç, La Roja'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Genç oyuncunun mesajı, maçın başlamasına yalnızca iki saat kala geldi. Bu, son dönemde alışkanlık hâline getirdiği bir davranış; zira büyük karşılaşmalar öncesinde, ister Barcelona ister İspanya Millî Takımı forması altında olsun, sosyal medya üzerinden mesajlar vermeye özen gösteriyor ve bu da taraftarları ile takipçileri arasında geniş çaplı bir etkileşim yaratıyor.

Görünen o ki Yamal, bu mesajla İngiltere Millî Takımı karşısındaki parlak günlerin atmosferini yeniden yakalamayı amaçlıyor; özellikle de bu karşılaşma, alışılagelmiş performansına kıyasla seviyesinde bir düşüş görülen bir dönemin ardından büyük maçlarda yeteneklerini gösterebilmesi için önünde yeni bir fırsat niteliği taşıdığından.

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İspanya Millî Takımı maça yenilgisiz ve 15 puanla gelirken, İngiltere Millî Takımı ilk maçta La Roja'ya Wembley Stadı'nda grup aşamasının açılışında 3-2 mağlup olmuştu.

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Thomas Tuchel'in öğrencileri 12 puana sahip ve Dünya ile Avrupa Kupası'nın sahibini zirveden indirip Uluslar Ligi çeyrek finalinde saha ve seyirci avantajını garantilemek için galibiyete ihtiyaç duyuyorlar; İspanya için ise beraberlik zirveyi korumaya yetiyor.

İspanya Millî Takımı turnuva serüvenine İngiltere karşısında Wembley Stadı'nda 3-2'lik heyecan verici bir galibiyetle başladı, ardından Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti, sonra Çek Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek Hırvatistan karşısındaki galibiyetini 2-1'lik skorla tekrarladı ve Luis de la Fuente'nin öğrencileri çeyrek finaldeki yerlerini erkenden garantiledi; geçtiğimiz perşembe günü de Çeklere 2-0 üstünlük sağladı.

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Öte yandan İngiltere Millî Takımı, Wembley Stadı'nda İspanya'ya 3-2 mağlup olarak yaşadığı sendeleyen başlangıca rağmen turnuvada güçlü bir serüven ortaya koydu. Ancak kısa sürede dengesini yeniden buldu ve dört maçlık galibiyet serisi yakaladı; Çek Cumhuriyeti'ni iki cevapsız golle geçtikten sonra Hırvatistan'ı yedi gollü farkla ezdi, ardından Çekleri yeniden üç cevapsız golle mağlup etti ve maçlarını Hırvatistan karşısında 2-1'lik galibiyetle noktaladı. Böylece beş maçta 12 puan toplayarak çeyrek finale yükselmeyi o da garantiledi.