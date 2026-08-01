Real Madrid'in savunma hattı, son iki sezonda peşini bırakmayan sakatlık krizinden çekmeye devam ediyor. Bu durum, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu yeni sezon hazırlık dönemi başlamadan önce zor bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Zira Mourinho, Fiorentina karşısında oynanacak ilk hazırlık maçında ilk takımdan hazır tek bir stoperi dahi bulamadı.

Süregelen kriz

Stoper mevkisi, son yıllarda Real Madrid'in en belirgin zayıf noktalarından birini temsil eder hale geldi. Kriz, takımın savunma hattındaki en önemli üç unsurunu kısa bir süre içinde kaybettiği 2024-2025 sezonundan itibaren derinleşmeye başladı.

Bu kurbanların ilki Brezilyalı Eder Militao oldu. Kasım 2024'te ön çapraz bağlarında kopmayla birlikte dizindeki menisküs kıkırdaklarında sakatlık yaşadı. Ardından sezon sonunda David Alaba ve Antonio Rüdiger de birkaç gün arayla sol dizlerinin menisküs kıkırdağında sakatlanarak ona katıldı.

Bu sakatlıklar, Real Madrid'in savunma seçeneklerinin çökmesine yol açtı ve İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti o dönemde geçici çözümler aramak zorunda kaldı. Farklı dönemlerde stoper mevkisinde Aurelien Tchouameni'ye başvururken, Castilla'dan Raul Asencio'yu üst takıma çıkardı ve genç Jacobo Ramon'a şans tanıdı.

Ancak kriz bir sonraki sezonda da çözüm bulamadı. Kulüp, tıbbi ekipteki durumu iyileştirmeye çalışmış ve Xabi Alonso'nun ayrılmasından birkaç gün önce, ocak ayının başında yeni tıbbi sorumlu olarak görev yapması için Niko Mihic ile anlaşma sağlamıştı.

Bu değişikliklere rağmen savunma hattının çilesi devam etti. Militao, arka uyluk kasında güçlü bir yırtık şeklinde yeni bir sakatlık yaşadı ve bu durum onu bir ameliyat geçirmek zorunda bıraktı; kendisi hâlâ iyileşme programına devam ediyor.

Alaba da baldır kasındaki sorunlar nedeniyle bir dizi tekrarlayan sakatlık yaşadı. Rüdiger ise kas ağrıları ve diz sorunları nedeniyle iki aya varan uzun bir süre sahalardan uzak kaldı ve bu durum onu, bir uzmanın gözetiminde özel bir tedavi görmek için Londra'ya gitmek zorunda bıraktı.

Alman savunmacı, sahalara dönmeden önce kendi özel ekibinin gözetiminde iğne tedavisi ve titiz bir fiziksel çalışmayı kapsayan bir rehabilitasyon programından geçti. Ancak fiziksel durumu, dikkatli bir yönetim gerektiriyor ve kendisine fazla sayıda maç yüklenmemesi gerekiyor.

Real Madrid'e yeni katılan genç savunmacı Dean Huijsen de sakatlık lanetinden kurtulamadı. Fiziksel sorunlar, onu Kraliyet takımı formasıyla geçirdiği ilk sezonunda 13 maça çıkmaktan mahrum bıraktı.

Sezon başlamadan savunmada çıkmaz

Bu kriz, Mourinho'nun Real Madrid'deki yeni projesinin başlangıcına gölge düşürüyor. Portekizli teknik direktör, Fiorentina karşısındaki ilk hazırlık maçı öncesinde ilk takımdan hazır tek bir stoperinin dahi olmadığını fark etti.

Huijsen bazı fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle yok ve bu durum onu İspanya'nın başkentinde tuttu. Raul Asencio ise onu 4 ila 6 hafta sahalardan uzak tutacak bir rectus femoris kası sakatlığı yaşadı ve hazırlık döneminin tamamını kaçıracak.

Ibrahima Konate ise Dünya Kupası'na katılmasının ardından dinlenme süresi aldığı için henüz takıma katılmadı; kendisinin yarın Pazar günü dönmesi bekleniyor. Yalnızca birkaç gün önce dönen Rüdiger ise fiziksel hazırlığını yeniden kazanmaya ihtiyaç duyuyor.

Militao'ya gelince, uzun iyileşme yolculuğuna devam ediyor ve birkaç aydan önce dönmemesi bekleniyor.

Mourinho hızlı bir çözüm istiyor

Bu koşullar altında Mourinho, savunma hattını yönetmek için genç ikili Lamine Fati ve Joan Martinez'e güvenmek zorunda kalacak. Bu, Castilla'nın geçen sezon çıkış mücadelesi verirken görev yaptığı ikilinin aynısı.

Bu durum, genç ikiliye yeteneklerini kanıtlamaları için altın bir fırsat sunuyor. Ancak aynı zamanda Real Madrid'in bu mevkide yaşadığı krizin büyüklüğünü ve güçlü bir savunmacı takviyesine olan acil ihtiyacını da yansıtıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, mevcut duruma bakıldığında Mourinho, Ibrahima Konate'nin kadroya katılmasına rağmen Kraliyet kulübünün yönetiminden yeni bir stoperle anlaşmanın gerekliliğini talep etti.

Gazete, Portekizli teknik direktörün Madrid'e gelişinden bu yana, özellikle mevcut oyuncuların fiziksel durumuyla ilgili şüphelerin sürmesiyle birlikte, stoper mevkisinin üst düzey bir oyuncuyla takviye edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Ancak yeni bir transferin gerçekleşmesi, oyunculardan birinin ayrılmasını gerektiriyor. İşte burada, yaz döneminde takımdan ayrılması muhtemel en güçlü aday olarak Raul Asencio'nun adı öne çıkıyor.

Real Madrid, kadroda yer açmak ve dünya çapında bir savunmacıyla anlaşmayı finanse etmek için Asencio'yu satmak istiyor. Son sakatlığı, işlemin zamanlamasını etkileyebilecek olsa da kulübün planlarını büyük ölçüde değiştirmiyor.

Ağustos ayı bu dosyada belirleyici olacak. Zira Real Madrid savunmasının geleceği, kulübün iki yıldan uzun süredir açık kalan krizi sona erdirme ve tekrarlayan sakatlıklardan çeken bir hatta yeniden istikrarı getirme becerisine bağlı.