Barcelona kulübü, sakat oyuncularının iyileşme sürecini hızlandırmak için tüm tıbbi kaynaklarını seferber etti; özellikle de Hans Flick yönetimindeki takımın en büyük zayıf noktası haline gelen savunma hattında.

Şu anda kulübün revirinde dört savunmacı bulunuyor. Listeye en son eklenen isim ise, El Clasico maçında Aurelien Tchouameni'nin sert müdahalesi sonucu sağ ayak bileği bağlarında yaşadığı yırtık nedeniyle yedi hafta sahalardan uzak kalacak olan Xavi Espart.

Espart'ın fiilen 2027 yılına kadar sahalardan uzak kalmasıyla birlikte, tıbbi ekibin tüm odağı "As" kaynaklarına göre üçlüye çevrildi: Jules Kounde, Andreas Christensen ve Eric Garcia.

Kounde: En yakın ihtimal

Fransız savunmacı bu hafta geri dönmek için en iyi şansa sahip. Çarşamba günü takımla antrenman yapmamasına ve El Clasico'daki forma giyip giymeyeceğinin son ana kadar şüpheli olmasına rağmen, tüm işaretler ayak bileği burkulmasından iyileştiğini ve önümüzdeki cumartesi oynanacak Alaves maçına yetişebileceğini gösteriyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Ancak forma giymesi riskli olacak; zira maça yalnızca beş gün kala, en iyi ihtimalle takımla sadece iki antrenman yapmış olacak.

Christensen ve Eric: Dönüş yaklaşıyor

Sol ön uyluk kasında yaşadığı yırtık nedeniyle beş haftadır sahalardan uzak olan Andreas Christensen'in ise 3 Kasım'da Aston Villa'ya karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına hazır olması bekleniyor. Maça yedek kulübesinde başlayacak ve ihtiyaç halinde sonradan oyuna girecek.

Eric Garcia'nın durumu ise daha belirsiz. 17 Ekim'de Real Betis maçında sağ uyluğundaki rektus femoris kasında yaşadığı yırtığın ardından, sahalardan uzak kalma süresi üç ila dört hafta olarak öngörüldü.

En iyi ihtimalle ve ekstra çaba sarf ederek, 8 Kasım'da Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynanacak zirve maçına hazır olacak.

Bununla birlikte, Alaves maçının zorluğu göz önüne alındığında, soyunma odasındaki hiç kimse dönüş tarihinin Şampiyonlar Ligi maçına çekilme ihtimalini göz ardı etmiyor. Eğer bu gerçekleşirse, sahalardan uzak kalma süresini tam bir hafta kısaltmış olacak tıbbi ekip için büyük bir başarı olacak.



