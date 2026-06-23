Kurallarda değişiklik… Dünya Kupası eleme turları öncesinde FIFA’dan sürpriz karar

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'dan itibaren ABD, Meksika ve Kanada'da başladı; ancak bu durum, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 'nun turnuva sırasında kuralları değiştirme isteğini engellemedi.

FIFA, daha fazla adalet sağlamak amacıyla bu Dünya Kupası'nın eleme turlarındaki penaltı atışları kurallarını değiştirmeyi umuyor.

Eşi benzeri görülmemiş bir adım olarak FIFA, turnuvanın ortasında kuralları değiştirmek istiyor; böylece her takım ya ilk penaltıyı atmayı ya da kendi taraftarları önünde penaltı atışlarını gerçekleştirmeyi seçebilecek.

"Mirror" gazetesi, İngiliz "Times" gazetesine atıfta bulunarak, FIFA yetkililerinin, turnuva çoktan başlamış olmasına rağmen kurallarda değişiklik yapılması konusunda futbolun yasama organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) Konseyi ile görüşmeler yaptığını bildirdi.

Habere göre, bu değişikliğin turnuva boyunca uygulanabilmesi için Uluslararası Futbol Birliği Konseyi’nin önümüzdeki Pazar akşamı oynanacak ilk eleme maçı başlamadan önce bir karar alması gerekiyor.

Mevcut oyun kuralları, penaltı atışlarında iki kura çekilmesini öngörüyor. İlki ilk penaltıyı kimin atacağını, ikincisi ise penaltının hangi kaleye atılacağını belirlemek için.

Ancak Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), kuralı değiştirerek sadece tek bir kura çekilişi yapılmasını ve kazananın ilk seçeneği, kaybedenin ise ikinci seçeneği almasını hedefliyor.

FIFA’nın bu adımı, tek bir takıma iki avantaj vermek yerine penaltı atışlarını düzenlemek için daha adil bir yol olarak gördüğü düşünülüyor.