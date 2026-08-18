Manchester United efsanesi Paul Scholes, iki ayrı davada iki farklı olayda kullandığı araçlarla ilgili olarak iki mahkemenin duruşma görmesinin ardından zorlu bir hukuki durumla karşı karşıya kaldı.

Bradford Sulh Mahkemesi 12 Ağustos'ta, Scholes'un geçtiğimiz 3 Mart akşamı Cleckheaton bölgesindeki Halifax yolunda Range Rover marka aracını izin verilen hız sınırını aşarak kullanması nedeniyle altı ay süreyle ehliyetine el konulmasına ve para cezalarına hükmetti.

Ertesi gün ise Manchester Sulh Mahkemesi, geçen yılın 14 Kasım'ında Ashton-under-Lyne yakınlarındaki Mossley yolunda belirlenen hızı aşan Mercedes marka bir araçla ilgili davaya istinaden ehliyetine altı ceza puanı eklenmesine ve başka para cezaları uygulanmasına karar verdi.

İki davada para cezaları, masraflar ve mahkeme harçlarının toplamı 1472 sterlini aştı. Mahkeme belgelerine göre Scholes, ilk ihlal sırasında Range Rover marka aracı kullandığını polise doğruladı; ancak ikinci olayla ilgili polisin gönderdiği iki yazıya cevap vermedi. Bu durum yetkilileri hakkında hukuki işlemlere devam etmeye sevk etti; bilgiler BBC'ye dayanıyor.

Scholes suçlamalarla ilgili resmi bir beyanda bulunmadı ve trafik davalarına özgü hukuki işlemler kapsamında gıyabında mahkûm edildi.

Scholes, Manchester United'ın efsaneleri arasında yer alıyor; takımla 499 maça çıktı, 11 Premier Lig şampiyonluğu, üç FA Cup ve iki Şampiyonlar Ligi kupası kazandı; ayrıca İngiltere Milli Takımı'yla 66 maça çıktı.