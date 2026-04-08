Kural Barcelona'nın lehine... ama ruhu Atlético Madrid'in yanında

Barcelona ile konuk takım Atlético Madrid arasındaki maçın hakemi Rumen Stefan Kovács, maçın sonucunu belirleyebilecek bir hakem kararı nedeniyle Katalan kulübün taraftarlarından yoğun eleştiri aldı.

54. dakikada, Atlético kalecisi Juan Musso, kale vuruşundan topu 6 metre alanında yakınında duran takım arkadaşı savunma oyuncusu Marc Poblet'e pasladı. Poblet ise izleyenlerin şaşkın bakışları arasında topu eliyle tuttu ve tekrar oyuna soktu.

Bu pozisyon, bazı Barcelona oyuncularının itirazlarına neden oldu, ancak maçın hakemi Stefan Kovac penaltı kararı vermedi ve VAR hakemleri de pozisyonu incelemek için çağrılmadı.

Tartışmalı pozisyonla ilgili olarak, hakem kararlarına uzmanlaşmış İspanyol "Archivo VAR" ağı şu yorumu yaptı: "Kritik bir pozisyonda, kaleci Musso kale vuruşunu yaptı ve topu takım arkadaşı Marc Poblet'e pasladı, Poblet ise penaltı alanı içinde topu eliyle durdurdu."

Kanal şöyle devam etti: "Yasal açıdan ve kurallar harfiyen uygulanırsa, bu durum penaltı olabilir, ancak hakem, Musso'nun takım arkadaşına gol vuruşu yapması için topu gönderdiğini değerlendirdi."

Mark Popel'in 45+1. dakikada gördüğü sarı kartla zaten bir kartı olduğu belirtildi.