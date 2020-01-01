Kupada dev eşleşme
4. tur maçları devam eden İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı.
İlk maçta deplasmanda Shrewsbury ile 2-2 berabere kalan Liverpool, tekrar maçında rakibini mağlup etmesi halinde 5. turda Chelsea ile Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.
Ocak ayının başında Derby County ile sözleşme imzalayan Wayne Rooney, eski takımı Manchester United karşısına çıkabilmek için Northampton engelini geçmek zorunda.
Pep Guardiola'nın Manchester City'si ise deplasmanda Sheffield Wednesday ile çeyrek finale yükselmek mücadele edecek.
Kupadaki 5. tur eşleşmeleri şu şekilde:
Sheffield Wednesday - Manchester City
Reading veya Cardiff City - Sheffield United
Chelsea - Shrewsbury veya Liverpool
West Bromwich Albion - Newcastle United veya Oxford United
Leicester City - Coventry Cityveya Birmingham City
Northampton Town veya Derby County - Manchester United
Southampton veya Tottenham - Norwich City
Portsmouth - Bournemouth veya Arsenal