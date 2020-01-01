Kupada dev eşleşme

İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

4. tur maçları devam eden İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı.

İlk maçta deplasmanda Shrewsbury ile 2-2 berabere kalan , tekrar maçında rakibini mağlup etmesi halinde 5. turda ile Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.

Ocak ayının başında Derby County ile sözleşme imzalayan Wayne Rooney, eski takımı karşısına çıkabilmek için Northampton engelini geçmek zorunda.

Pep Guardiola'nın 'si ise deplasmanda Sheffield Wednesday ile çeyrek finale yükselmek mücadele edecek.

Kupadaki 5. tur eşleşmeleri şu şekilde:

Sheffield Wednesday - Manchester City

Reading veya - Sheffield United

Chelsea - Shrewsbury veya Liverpool

West Bromwich Albion - veya Oxford United

- Coventry Cityveya Birmingham City

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Northampton Town veya Derby County - Manchester United

veya - Norwich City

Portsmouth - veya