FA Kupası

Kupada dev eşleşme

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Dan Istitene / Equipe
İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

4. tur maçları devam eden İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı.

İlk maçta deplasmanda Shrewsbury ile 2-2 berabere kalan Liverpool, tekrar maçında rakibini mağlup etmesi halinde 5. turda Chelsea ile Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.

Ocak ayının başında Derby County ile sözleşme imzalayan Wayne Rooney, eski takımı Manchester United karşısına çıkabilmek için Northampton engelini geçmek zorunda.

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Pep Guardiola'nın Manchester City'si ise deplasmanda Sheffield Wednesday ile çeyrek finale yükselmek mücadele edecek.

Kupadaki 5. tur eşleşmeleri şu şekilde:

Sheffield Wednesday - Manchester City

Reading veya Cardiff City - Sheffield United

Chelsea - Shrewsbury veya Liverpool

West Bromwich Albion - Newcastle United veya Oxford United

Leicester City - Coventry Cityveya Birmingham City

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Northampton Town veya Derby County - Manchester United

Southampton veya Tottenham - Norwich City

Portsmouth - Bournemouth veya Arsenal

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