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Kupada çeyrek final tarihleri açıklandı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final birinci ve rövanş maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri ve saatleri duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre çeyrek final 1. maçlarının programı şu şekilde:

4 Şubat Salı 20:30 | Trabzonspor - BŞB Erzurumspor

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    5 Şubat Çarşamba 14:30 | Kırklarelispor - Fenerbahçe

    5 Şubat Çarşamba 20:30 | Alanyaspor - Galatasaray

    6 Şubat Perşembe 20:30 | Antalyaspor - Sivasspor

    Rövanş maçları

    11 Şubat Salı 20:30 | Fenerbahçe - Kırklarelispor

    Haberin devamı aşağıda

    12 Şubat Çarşamba 20:30 | Galatasaray - Alanyaspor

    13 Şubat Perşembe 17:30 | BŞB Erzurumspor - Trabzonspor

    13 Şubat Perşembe 20:30 | Sivasspor - Antalyaspor

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