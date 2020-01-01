Kupada çeyrek final tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final birinci ve rövanş maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri ve saatleri duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre çeyrek final 1. maçlarının programı şu şekilde:

4 Şubat Salı 20:30 | - BŞB Erzurumspor

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5 Şubat Çarşamba 14:30 | Kırklarelispor -

5 Şubat Çarşamba 20:30 | -

6 Şubat Perşembe 20:30 | -

Rövanş maçları

11 Şubat Salı 20:30 | Fenerbahçe - Kırklarelispor

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12 Şubat Çarşamba 20:30 | Galatasaray - Alanyaspor

13 Şubat Perşembe 17:30 | BŞB Erzurumspor - Trabzonspor

13 Şubat Perşembe 20:30 | Sivasspor - Antalyaspor