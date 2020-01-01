Kupada çeyrek final tarihleri açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri ve saatleri duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre çeyrek final 1. maçlarının programı şu şekilde:
4 Şubat Salı 20:30 | Trabzonspor - BŞB Erzurumspor
5 Şubat Çarşamba 14:30 | Kırklarelispor - Fenerbahçe
5 Şubat Çarşamba 20:30 | Alanyaspor - Galatasaray
6 Şubat Perşembe 20:30 | Antalyaspor - Sivasspor
Rövanş maçları
11 Şubat Salı 20:30 | Fenerbahçe - Kırklarelispor
12 Şubat Çarşamba 20:30 | Galatasaray - Alanyaspor
13 Şubat Perşembe 17:30 | BŞB Erzurumspor - Trabzonspor
13 Şubat Perşembe 20:30 | Sivasspor - Antalyaspor