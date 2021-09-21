Kuntz'un yardımcısı Lichte olacak

Kicker'e göre Alman teknik direktörün yardımcılığını yapacak antrenörün son olarak Mainz'ı çalıştıran Jan-Moritz Lichte olacağı öğrenildi.

A Milli takımda Stefan Kuntz'un teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Alman çalıştırıcının yardımcısının kim ya da kimler olacağı merakla bekleniyor. Yerli adaylar arasında farklı isimler ortaya atılırken, Stefan Kuntz'un Jan-Moritz Lichte üzerinde durduğu öğrenildi.

8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'deki Letonya maçlarında A Milli Takım'ın başında olacak tecrübeli teknik adamın imza töreninde konuşan Hamit Altıntop, yardımcı konusuna dair şunları söyledi: "Hocamızın kendi tercih ettiği 2 yardımcısı olacak. Diğer arkadaşlarla ilgili küçük bir çalışmamız var. Tabii ki kendi tercihlerini yapmıştır, uygun görürsek görev vereceğiz. Ülkemizi iyi tanıyan bir arkadaşımızın da ekipte olması öngörülüyor. Tam kadroyu da inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız."

Almanya U21 teknik heyeti kalacak, favori Lichte

Kicker'de yer alan haberine göre Almanya Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Futbol Takımının başına geçmesine yardımcı olsa da teknik ekibini bırakmak istemiyor. Almanya Milli Takımlar Spor Direktörü Joti Chatzialexiou, Stefan Kuntz'un ayrılmasına rağmen U21'deki teknik heyeti tutmak için gerekli tüm fedakarlığı göstereceklerini söyledi.

Haberde ayrıca son olarak Mainz'ı çalıştıran ve şu anda boşta olan 41 yaşındaki Jan-Moritz Lichte'nin Kuntz'un ekibine dahil olması beklendiği ifade edildi. Daha önce Paderborn, St. Pauli, Leverkusen, Hannover ve Mainz'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Lichte, 2020-21 sezonunun ilk bölümünde 12 maç kadar Mainz'ın başında yer almıştı.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.