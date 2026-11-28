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Bundesliga ekibi Union Berlin, süren sportif krizin ardından teknik direktör Mauro Lustrinelli ile yollarını derhal ayırdı.

Köpenick ekibi, kararı cumartesi gecesi geç saatlerde, FSV Mainz 05 deplasmanındaki 2-1'lik yenilgiden birkaç saat sonra duyurdu. Yeni teknik direktörün "önümüzdeki günlerde" açıklanacağı belirtildi. Ayrıca genel müdür Horst Heldt de yazın görevinden ayrılacak. Bu kararın karşılıklı mutabakatla alındığı bildirildi.

Union Başkanı Dirk Zingler, Lustrinelli'nin görevine derhal son verilmesine ilişkin şunları söyledi: "Beş aylık ortak çalışmanın ardından erkek profesyonel takımımızın oyun tarzının ve aldığı sonuçların Bundesliga'da kümede kalmamızı tehlikeye attığını kabul etmek zorundayız. Yazın birlikte kararlaştırdığımız yaklaşımın uygulanması ve buna uygun olarak kadroda yapılan değişiklikler, hedeflediğimiz sportif gelişmeyi sağlamadı. Bu nedenle personel ve yapı açısından yeniden yapılanmaya karar verdik."

Kulübün açıklamasına göre yeni oluşturulan sportif direktörlük görevine Maximilian Hoffmann getirilecek. Hoffmann, bugüne kadar altyapı gelişim merkezi ile profesyonel takım departmanı arasında yetenek gelişimi sorumlusu olarak çalışıyordu. Yeni görevinde kadro planlamasından sorumlu olacak ve gözlemci ekibini yönetecek.

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Zingler, "Profesyonelliğine ve insani niteliklerine çok değer verdiğimiz Horst Heldt ile iş birliğimizi sezon sonunda bitirmeye birlikte karar verdik. O zamana kadar Maximilian Hoffmann ve tüm ekiple birlikte bu sezon da kümede kalma hedefine ulaşmak ve sorumlu olduğu birimi düzenli biçimde halefine devretmek için elinden geleni yapacak" dedi. Zingler, pazar günü saat 13.00'te kararlarla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacak.

Lustrinelli ise birkaç saat önce mücadeleci bir tutum sergilemişti. Takımının "sezonun en iyi deplasman maçını" oynadığını söylemiş, "Takımın zihinsel durumu da iyiydi" demişti. İsviçreli teknik direktör yazın FC Thun'dan gelmişti. Bundesliga'da üst üste altıncı maçını da kazanamayan Union, 17. sıraya geriledi.