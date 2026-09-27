Küme mi düşecek? Manchester City'nin cezasına dair yeni bir tahmin

Manchester City'ye, Premier Lig'de işlediği mali ihlaller nedeniyle verilebilecek ceza, gündemin baş konusu haline geldi.

"The Athletic" gazetesine göre, Manchester City kulübü, 2009 ile 2018 yılları arasında Premier Lig'de mali ihlallerle ilgili kendisine yöneltilen 115 suçlamadan 114'ünden suçlu bulundu.

Bunun cezası, ağır bir para cezasından puan silinmesine, o döneme ait şampiyonlukların geri alınmasına ve hatta küme düşmeye kadar herhangi bir şey olabilir.

Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bu durum hakkında birçok kişi görüşünü dile getirdi; bunların arasında uluslararası futbol uzmanı analist Julio Maldonado "Maldini" de yer alıyor.

"Tiempo de Juego" programının "Hora Maldini" bölümüne katılanlardan biri şu yorumu yaptı: "Bence bu, caydırıcı bir cezayı hak ediyor, çünkü mağdur olan çok kişi var."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence onlara 50 puan silme cezası ya da benzeri bir ceza verecekler, 50 puan, böylece maçlarda mücadeleye devam edebilecekler; ama alt lige düşürüleceklerini biliyorlar."