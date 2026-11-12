Kulusevski'den şok açıklama: "Bana diz nakli önerdiler"

"Geçen yazın tamamını, başka doktorlarla bir başka ameliyat hakkında görüşerek geçirdim. Bu, bir diz nakliydi" sözlerini TuttoJuve.com aktarıyor. "Kendi dizimi başkasının diziyle değiştirecektim. Sonra hayır dedim: 'Oynarken ağrı çekiyorsam, ağrıya rağmen oynamam gerekecek.' Kendimi çalıştırdım ve normal bir insan gibi yaşamaya çalıştım. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyordum. Şimdiye kadar haklı çıktım."

2000 doğumlu eski Juventus oyuncu, 2022'den beri Tottenham'da forma giyiyor ve şunları anlatıyor: "Bütün yazı başka doktorlarla bir başka ameliyat olma olasılığı hakkında görüşerek geçirdim. Bu, bir diz nakli olacaktı: Kendi dizimi başkasının diziyle değiştirecektim. Hayır dedim. Oynarken ağrı çekiyorsam, ağrıya rağmen oynayacağım."

Kulusevski sözlerine şöyle devam ediyor: "Birçok kişi buna inanmadı, pek çoğu şüpheciydi. Hatta kulüp içinde bile. Bu süreçte bazı insanlara üzüldüm ama aynı zamanda her şeyi affetmem gerekiyor. Bazen daha fazla yardım almayı istersiniz. Ama aynı zamanda hepimizin bunun bir iş olduğunu anladığını biliyorum."