Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kendi kuruluşları ile Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), özellikle de FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında tırmanan gerilimin gölgesinde Salzburg şehrinde beklenen bir toplantı gerçekleştiriyor.

"talkSPORT" ağına göre, bu gerilimin ana nedeni, UEFA'nın milli takımlar ve Dünya Kupası ile ilgili aldığı kararın ardından, Avrupa kulüplerinin 2029 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çekilme ihtimaline dayanıyor.

Aynı bağlamda, İspanyol "As" gazetesi, Avrupa Kulüpler Birliği ile Uluslararası Federasyon arasında 2029 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın düzenlenmesine dair henüz herhangi bir anlaşma bulunmadığını, bunun da şu an için turnuvanın boykot edilmesinden söz etmeyi yerinde kılmadığını belirtti.

Gazete, kesin olan tek şeyin, Avrupa'nın en önemli futbol kulüplerinden 850 kulübü temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği'nin, günler önce UEFA'nın FIFA'ya karşı genel tutumuna tam bir destek göstererek fikir birliği içinde olduğunu vurguladığını kaydetti.

Aynı gazete ayrıca, FIFA'nın Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 sezonuna ilişkin doğrudan ödemeleri henüz yapmaması nedeniyle birçok kulübün Birlik ile yoğun istişareler yürüttüğünü öğrendi.

Dünya futbol sahnesindeki çalkantı hali, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarının ticari haklarının yüzde 20'sini Donald Trump ile bağlantılı yatırım fonlarına satmak yönünde attığı hesapsız adımın ardından açık bir savaş çerçevesinde sürüyor.

UEFA önderliğindeki Avrupa, bu adımın başlıca hasmı olarak öne çıktı ve CONCACAF ile Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) işbirliğiyle Infantino'yu nihayetinde geri adım atmaya zorlamayı başardı.

UEFA şu anda, bu hatanın FIFA Başkanı Infantino'ya önceki hatalarıyla birlikte, 18 Mart'ta Rabat şehrinde yapılması planlanan yeniden seçilme sürecinde kaybetmesine mal olmasını sağlamaya çalışıyor.

Ondan oyları çekmek için hamleler şimdiden başladı; Romanya, Finlandiya, Galler, Sırbistan ve İngiltere olmak üzere 5 üye federasyon ona oy vermeyeceğini teyit ederken, Almanya gibi diğer federasyonlar bunu daha önce açıklamıştı; Norveç gibi ülkelerin de mevcut başkanın karşısında yer alacağı ise kesinleşmiş durumda.

Avrupa kulüplerinin desteğinin, milli takımların yanı sıra kaybedilmesi Infantino için bir başka güçlü darbe oluşturuyor; bu da UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin üst düzey yetkilileri arasında beklenen toplantıyı son derece kritik kılıyor.