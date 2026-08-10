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Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images
Christian Guinin

Çeviri:

Kulüp tarihinde sadece bir oyuncu daha pahalıydı! VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg’dan istediği oyuncuyu alıyor

Bundesliga
D. Pejcinovic
Transfers
Bundesliga II
VfB Stuttgart
Wolfsburg

VfB Stuttgart, forvet Dzenan Pejcinovic’i (21) kadrosuna kattı. Bundesliga ekibi, bunu pazartesi günü duyurdu.

Pejcinovic, küme düşen VfL Wolfsburg'dan Schwaben ekibine geldi ve VfB ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı.

Basında yer alan haberlere göre bonservis bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtiliyor; bu da 21 yaşındaki oyuncuyu kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi yapacak. Rekorun sahibi ise geçen sezon 26,7 milyon euro karşılığında Schwaben ekibine katılan Deniz Undav.

Kulübün açıklamasında Pejcinovic'ten şu sözlere yer verildi: "VfB'de başlamak için sabırsızlanıyorum, heyecanım çok büyük. Yeni takım arkadaşlarımdan bazılarını DFB'nin altyapı takımlarından zaten tanıyorum ve yetkililerle çok iyi görüşmeler yaptım, bu yüzden VfB'nin ilgisini duyduğumda uzun uzun düşünmem gerekmedi."

Dzenan PejcinovicGetty Images

Dzenan Pejcinovic, 2025/26 sezonunda Wolfsburg formasıyla 12 gol attı

Spor yönetim kurulu üyesi Fabian Wohlgemuth, "Bir yandan onun futbolcu özelliklerine inanıyoruz, diğer yandan da Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal'daki önümüzdeki görevler için kadroyu daha da güçlendirmek istiyorduk. Dzenan, hücumda hemen değerli bir seçenek olmak için gereken her şeye sahip" dedi.

21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon VfL Wolfsburg formasıyla resmi maçlarda 12 gol attı. Ayrıca DFB'nin birçok genç milli takımında görev yaptı.

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