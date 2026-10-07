Kulüp, endişe verici tespitin ardından taraftarlara derhal atlama yasağı getirdi

Almanya 2. Bundesliga ekibi VfL Bochum, Doğu Tribünü’ndeki taraftarlarına derhal geçerli olmak üzere zıplama yasağı getirdi. Kulüp, taraftarların belirli hareketlerinin söz konusu ayakta seyir tribününde ‘önemli titreşimlere’ yol açabileceğinin netleşmesinin ardından bu kararı aldı.

Bochum, iç saha maçlarını Ruhrstadion’da oynuyor ve stat yakın vadede modernize edilecek. Doğu Tribünü’ndeki N2, O, P ve Q bloklarında düzenli olarak coşkulu ritmik zıplamalar yapılıyor, ancak artık buna izin verilmeyecek.

Sky , kulübün bu kararı Ruhrstadion’un modernizasyonunu gerçekleştirecek mühendislik firmasının raporuna dayanarak aldığını yazdı. Raporda, belirli hareketlerin ‘önemli titreşimlere’ yol açabileceği belirtiliyor.

Tribünlerin taşıma kapasitesi garanti altında olsa da taraftarların eş zamanlı hareketleri, örneğin ritmik zıplama, ‘trambolin etkisi’ olarak adlandırılan bir duruma neden olabiliyor. Bu etki nedeniyle ilgili tribün gözle görülür şekilde aşağı yukarı esneyebiliyor.

Gelecek maçlar BOC Bundesliga II 07:30 ABI

Buna rağmen Bochum, tribünü doğrudan kapatmak yerine zıplama yasağı getirme kararı aldı. İç sahadaki Arminia Bielefeld maçının oynanacağı 11 Ekim’den itibaren ritmik şekilde zıplamaya artık izin verilmeyecek. Örneğin bir golden sonra yaşanan spontane hareketlere ise izin verilmeye devam edilecek.

Kulüp, tribünün kapatılması gibi daha sert önlemlerin uygulanmasının önüne geçmek için taraftarlara yeni kurala uymaları yönünde acil çağrıda bulundu. Doğu Tribünü’nde yaklaşık 10 bin taraftar bulunuyor.

Ruhrstadion’daki planlanan yenileme çalışmalarının 2028’de tamamlanması gerekiyor. Taraftarların daha sonra yeniden eski günlerdeki gibi zıplamasına izin verilmesi mümkün olabilir. Bochum bu arada sezona altı maçta topladığı yedi puanla başladı ve bu performans takımı 2. Bundesliga’da dokuzuncu sıraya taşıdı.