Kulüplerden TFF'ye 7 öneri

Kulüpler Birliği toplanarak TFF'den istedikleri 7 maddelik öneri listesini yolladı. Ancak hiçbir kulüp 21 imza toplayamadı.

TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısından çıkacak olan kararlar merakla bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Kulüplerin belirlediği 7 maddelik önerileri ve bunların perde arkasını yazdı.

Nihat Özdemir'in ısrarlı bir şekilde 21 kulüpten ıslak imza istemesine karşın, hiçbir öneri tüm kulüpler tarafından onaylanmadı.

Daha fazla takım

Dikkat çeken noktalardan biri, 7 farklı öneriyle ilgili olarak 21 kulüp arasında ’un kendisine ait iki önerisinin dışındaki tüm önerilere şerh düşen tek kulüp olmasıydı. Yine dikkat çeken bir başka nokta da ’nin limit konusundaki önerisinin ve Trabzonspor’un dışında 19 imzayla en çok imza toplayan öneri olmasıydı.

Fenerbahçe'nin talebi olarak imzaya açılan ve 19 kulübün imzasını alan öneri; 'kulüplerin finansal kuruluşlara yapılacak olan anapara ödemelerinin takım harcama limitinden düşülmemesi' idi. Bir diğeri de 'harcama limiti için konulan yüzde 15 ‘lik sapma oranının yüzde 40’a çıkartılması'.

İşte kulüplerin TFF'ye sunduruğu 7 maddeden oluşan öneriler;

1- Finansal kuruluşlarına yapılacak anapara borç ödemelerinin takım harcama limitinden düşülmemesi.

2- TFF’nin bu sezon için kulüplerden (transfer döneminde) SGK ve vergi borçları konusunda ‘borçsuzluk yazısı’ istememesi. Ayrıca bonservis amortismanlarının takım harcama limitlerinden düşülmemesi.

3- Süper Lig’de yer alan kulüplerin B takımları oluşturması ve bunların 3. Lig’de gruplara serpiştirilerek rekabet içine sokulması.

4- Asgari takım harcama limitlerinin tüm Süper Lig kulüpleri için minimum 80 milyon TL’ye yükseltilmesi.

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5- Borcu bulunmayan kulüpler için gelirlerin 1/3’nün değil tamamının dikkate alınması. Yani sermaya artışı, sporsorluk ve futbolcu transferi gibi gelirlerin tamamının yansıtılması, kullanılabilmesi.

6- TFF’nin belirlediği takım harcama limitleri için konulan yüzde 15 ‘lik sapma oranının yüzde 40’a çıkartılması.

7- DövizLe yapılan futbolcu transferlerinde ‘takım harcama limiti ve vergi hesaplaması’ kontrat tarihindeki döviz kuru baz alınarak yapılsın.