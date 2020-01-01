Kulüplerden Anneler Günü mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere, Süper Lig ekiplerinden birçok kulüp Anneler Günü'ne özel paylaşımlarda bulundu.

Futbol Federasyonu ve futbol kulüpler, her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü için resmi hesaplar üzerinden mesajlar paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Bizlere daima koşulsuz sevgi, sınırsız özveri ve emsalsiz şefkat gösteren, yaşamımızdaki vazgeçilmez varlıklarımız olan saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü'nü en içten şekilde kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kulübü , Anneler Günü nedeniyle internet sitesinden yayınladığı mesajda, "Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, en değerli varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.

Kulübü ise internet sitesinden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sonsuz sevgi, eşsiz şefkat ve tarifsiz fedakarlığın karşılığı olan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz annelerimiz... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere bugün aramızda olmayan annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. İyi ki varsınız!"

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ve pandemi sürecinde bizler için gecesini gündüzüne katarak çalışan annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/JfBxS5FhwW — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 9, 2020

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Annelik makamı, kutsal ve yüce bir makamdır. Hayattaki en kıymetli varlığımız olan annelerimize; sadece bugün değil her gün, hak ettikleri değeri vermeliyiz. Çocuklarımıza; dürüstlüğü, öz güveni, saygıyı ve mütevazılığı aşılayarak Beşiktaşlı duruşumuzu ayakta tutan değerli Beşiktaşlı anneler, sizlerin çabası ve sevgisi oldukça bizler geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunar, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/zuFT031ntD — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 9, 2020

Kulübü ise sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla Anneler Günü'nü kutlayanlar arasına katıldı.

Kulübü de Twitter hesabından, "Bütün anneler kutsaldır. Anneler Günü kutlu olsun." mesajıyla Anneler Günü'nü kutladı.