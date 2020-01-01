Kulüpler Birliği yayıncı kuruluşu protesto kararı aldı

Kulüpler Birliği ödelemerini sürekli aksatan beIN Sports'u sahalarda protesto edecek

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği'nin ortak açıklamasında yayıncı kuruluşun yapılması gereken ödemeleri uzun zamandır aksattığına değinilirken bu durumun kulüpleri maddi olarak ciddi sıkıntıya soktuğu belirtildi.

Bugüne kadar gerek kulüpler gerekse TFF nezdinde yapılan bütün görüşmelere rağmen sonuç alınamadığını, seslerini eylemle duyurmaktan başka çareleri kalmadığını belirten Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri önümüzdeki hafta maçlarında ilk 60 saniye boyunca hareketsiz kalma kararı aldılar.

Yayıncı kuruluştan sorunlarının en kısa sürede çözülmesini bekleyen Kulüpler Birliği, gerekirse hukuki yollardan hak arama mücadelesine girişmekten de çekinmeyeceklerini vurguladı.