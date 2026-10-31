"Kulağa saçma gelebilir ama PSV'ye transferimi hafife aldım"

Sven Mijnans, cumartesi akşamı Willem II'yi 7-0 gibi farklı bir skorla yenen PSV'nin en çok öne çıkan oyuncularından biriydi. Harika bir gol atan ve bir asist yapan orta saha oyuncusu, maçın ardından ESPN kameralarının karşısına keyfi yerinde çıktı. Mijnans, "7-0 kazanır, gol atar ve asistler yaparsanız kendinizi iyi hissedersiniz" dedi.

Mijnans'ı asıl memnun eden, yedi golün de farklı oyunculardan gelmesiyle PSV'nin ortaya koyduğu takım performansıydı. "Oyuna sonradan giren oyuncuların da katkı sağladığını ve gerçekten ekstra enerji getirdiğini düşünüyorum" dedi. "Son haftalarda hep birlikte yaptığımız çalışmalar bugün gollerle karşılığını buldu. Bu güzel bir şey."

Mijnans, Sergiño Dest'in ortasına gelişine vurup topu üst direğin altına çarptırarak ağlara gönderdi ve gecenin en güzel gollerinden birine imza attı. Pozisyonu, "Bir oyuncunun yükseldiğini gördüm ama bir noktada artık sıçramadığını fark ettim" diye anlattı. "O zaman 'Bu topa vurabilirim' diye düşündüm ve top da güzel bir şekilde içeri girdi."

Mijnans'a göre top ayağına tam istediği gibi gelmediği için vuruş ciddi bir teknik beceri gerektiriyordu. Orta saha oyuncusu, "Top biraz ortaya geldi, bu yüzden ayağımın içiyle uzak köşeye göndermem gerekti" diye açıkladı. "Kulağa çok kolay geliyor ama top tam istediğim gibi ağlara gitti."

PSV, çarşamba günü oynayacağı Club Brugge maçına giderken bu özgüvenden yararlanabilir. Mijnans, "Biz tek bir takımız, bir aileyiz ve hep birlikte yine güzel bir performans sergiledik" dedi. FC Porto karşısındaki performansın (0-1'lik galibiyet) üzerine koymak isteyen oyuncu, "Orada yaptığımızı gelecek maçta da yapmak istiyoruz ama bu kolay olmayacak. Çünkü Brugge'nin bu yıl gerçekten iyi bir takımı var" ifadelerini kullandı.

Mijnans, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir iç saha maçında ilk kez ilk 11'de yer almayı da sabırsızlıkla bekliyor. Bununla birlikte, PSV'deki kişisel gelişiminden özellikle memnun. Orta saha oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi'nde bir iç saha maçına henüz ilk 11'de başlamadım ama diğer oyunculardan bunun ayrı bir yanı olduğunu ve son derece özel olduğunu duydum" dedi. "Birkaç haftadır, belki de iki aydır kendimi gerçekten iyi hissettiğimi ve PSV'de yerimi bulduğumu fark ediyorum."

Mijnans, bu iyi hissin en başından beri var olmadığını kabul etti. Yazın yaptığı transferin ardından, taşınmanın ve küçük çocuğuyla aile hayatının da etkisiyle yeni ortamına alışmak için zamana ihtiyaç duydu. "Başlarda işler biraz daha zor ilerledi ve belki de yerimi bulmam gerekiyordu" diyen Mijnans, bu konuda iyi görüşmeler yaptığını da söyledi. "Kulağa biraz tuhaf geliyor ama sanırım başlangıçta bunu biraz hafife aldım. Şimdi her şey kontrol altında ve istikrar var."