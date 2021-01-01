Rangers-Slavia Prag maçında saha bir anda karıştı! Kudela'dan Kamara'ya ırkçılık

Rangers ile Slavia Prag arasında oynanan karşılaşmada Glen Kamara, Ondrej Kudela tarafından ırkçılığa maruz kaldığını açıkladı.

Glasgow Rangers, Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Slavia Prag'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada ırkçılık skandalı yaşandı.

Neler oldu?

Konuk ekipten Ondrej Kudela ile Glen Kamara arasında, maçın bitimine 5 dakika kala bir konuşma geçti. Bu diyaloğun arasından ikili arasında kavga çıktı. İskoç ekibinin İngiliz menajeri Steven Gerrad maçın ardından yaptığı açıklamada, Finlandiyalı oyuncu Kamara'nın, Kudela tarafından ırkçı ifadelere maruz kaldığını söyledi.

Steven Gerrard neler söyledi?

Steven Gerrard, maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında kendisini kızgın hisettiğini ifade etti.

"Kızgın hissediyorum. Şuan nasıl hisettiğimi daha fazla tarif etmek zor çünkü Glen'i tanıyorum ve ona % 100 inanıyorum. Bu durum hayal kırıklığı yaratıyor.

Etrafındaki diğer oyuncular da bunu duydu. Tüm oyuncularımın bu durum karşısında dayanışma göstermesinden memnunum. Bu kulübün en tepesinden en altına kadar oyuncularla dayanışma içerisindeyiz.

Umarım UEFA bu konuyu halının altına süpürmez. Bildiğim tek şey, oyuncumun ırkçı istiasmara uğradığı. Maç esnasında Glen'i yanıma çağırdım, ama gelmedi. Sahayı terk etmek isteyip istemediğini soracaktım ve kararı ne olursa olsun ona destek verirdim ama takım sahada kaldı , bu konuda kararlıydılar ve maç sona erdi."

Slavia Prag'dan açıklama

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik maçtan sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ondrej Kudela'nın rakibine ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasına karşı çıktı. Slavia'nın isteği üzerine emniyet güçleri konuyla ilgilenmeye başladı. Ayrıca Tvrdik, UEFA'nın konuyu detaylı olarak araştırmasını istediklerini ifade etti.