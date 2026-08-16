Alman Schalke taraftarı, Real Madrid'in kadrosuna yeni katılan İspanyol yıldız Marc Cucurella'ya, iki takım arasında oynanan ve Madrid'in 3-0 kazandığı hazırlık maçında pek de sıcak davranmadı.

Defensa Central ağının haberine göre, Veltins Arena taraftarı, Cucurella'yı 61. dakikada Alvaro Carreras'ın yerine yeşil sahaya girdiği anda gürültülü ıslıklarla karşıladı.

Tüm bunların kökeninde, İspanya ile Almanya arasında oynanan ve İspanya'nın 2-1 kazandığı EURO 2024 çeyrek finali yatıyor. O maçta ev sahibi taraf, bugün Real Madrid'in beki olan oyuncunun La Roja'nın ceza sahası içindeki el temasına itiraz etmiş, ancak hakem Anthony Taylor penaltı kararı vermemişti.

Ancak habere göre, bu pozisyonun başlangıcında Alman Milli Takımı'nın da bir faul yaptığını hatırlatmak gerekiyor; Almanların kolayca unuttuğu bir husus bu.

Zira Jamal Musiala'nın şutundan hemen önce top, Alman forvet Niclas Füllkrug'un kolundaki triseps kasına çarpmıştı ve bu, öncesinde İspanya lehine bir faul teşkil ediyordu.

Bununla birlikte, UEFA Hakem Komitesi, Cucurella'nın EURO çeyrek finalinde Almanya karşısında yaptığı tartışmalı el temasında penaltı verilmesi gerektiğini kabul etti.

İspanya'nın şampiyon olduğu Dünya Kupası nedeniyle Cucurella tatilini uzatmak zorunda kaldı ve Valdebebas'taki antrenmanlara ancak bu haftanın başında katıldı; bu da Real Madrid'le ilk kez sahaya çıkışının gecikmesine neden oldu.