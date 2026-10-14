Küçük bir değişiklik: Flick, El Clasico öncesi Barcelona'nın planını belirledi

Barcelona, dün akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Galatasaray'ı 4-1 gibi net bir skorla yendikten sonra geceyi İstanbul'da geçirdi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Blaugrana, bu ayın 25'inde Camp Nou'da oynanacak El Clasico ile zirveye ulaşacak olan gelecek maçlarına odaklanmak için bugün, çarşamba öğleden sonra erken saatlerde Barcelona'ya dönecek.

Alman teknik direktör Hansi Flick, Türk kulübünün tesislerinde bir antrenman ve rejenerasyon seansı planlamıştı, ancak maçın gidişatının ardından oyuncularına daha fazla dinlenme imkânı tanımak için bu seansı iptal etti.

Futbolcuların çalışmaları bunun yerine takımın konakladığı otelin spor salonunda yapılan rejenerasyon egzersizleriyle sınırlı kaldı; gece boyunca şehre yağan şiddetli yağmur da bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösterdi.

Katalan ekibi, 17 Ekim Cumartesi günü La Cartuja'da Real Betis ile oynayacağı La Liga maçının hazırlıkları için perşembe sabahı antrenmanlara dönecek.

Barcelona, pazar günü de çalışmalarını sürdürecek, ardından pazartesi günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki üçüncü maçı için Paris'e gidecek ve 20 Ekim'de Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

Flick, uzun ve yorucu seyahatin ardından oyuncularının dinlenebilmesi ve 25 Ekim'de pazar günü Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico'ya rahat bir şekilde hazırlanabilmesi için hemen dönmek istiyor.



