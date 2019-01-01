Kubo: Barcelona taraftarlarının tepkisini hak ettim

Yazın Real Madrid'e transfer olan ve Mallorca'ya kiralanan Takefusa Kubo, Barcelona maçında tribünlerin tepkisini üstünde topladı.

Yaz transfer döneminde FC Tokyo'dan 'e transfer olan ve 2019-20 sezonu için Mallorca'ya kiralık olarak gönderilen genç futbolcu, taraftarlarının kendisine karşı gösterdiği tepkiyi haklı bulduğunu söyledi.

2011-2015 yılları arasında Barcelona altyapısında oynayan ancak Katalan ekibin transfer kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Tokyo'ya göndermek zorunda kaldığı Kubo, La Masia'nın en iyi yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu ve 'ye çok benzetiliyordu.

Barcelona'ya geri dönmek yerine ezeli rakip Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sağ kanat oyuncusu, 'nın 16. haftasında Mallorca'nın Barcelona'ya 5-2 mağlup olduğu maçta forma giydi ve tribünler tarafından ıslıklandı. Maç sonrası açıklama yapan Kubo şunları söyledi:

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"Bu tepki taraftarların kararıydı. Ben kararımı verdim ve Madrid'e gittim. Onların da beni ıslıklamaya hakkı vardı. Bence bunu hak ettim. Yine de aralarında beni alkışlayan ve cesaretlendiren insanlar da vardı."

"Üzüldüm mü? Hayır. Beni rakip olarak görmeleri gerek, 18 yaşında çok iyi futbol oynayan bir çocuk olarak değil."

Bu sezon Mallorca ile 13 resmi maçta forma giyen Kubo 1 kez ağları havalandırıp 2 de asist yapmayı başardı.