Kroos'tan Bale yorumu: Az oynatılmak için transfer edilmedi

Real Madrid'in Alman orta saha oyuncusu, takım arkadaşının yedek kulübesinde oturmak için fazla pahalı bir isim olduğunu söyledi.

'da 2019-20 sezonunda şampiyonluğa ulaşan , sezon boyunca Gareth Bale sorunuyla uğraştı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Çin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning'e gitmesi beklenen Bale'in transferi Real Madrid tarafından durdurulmuştu.

2022 yılına kadar Real Madrid'le sözleşmesi bulunan Gareth Bale'in adı Premier Lig kulüpleriyle de anılmaya devam ediyor.

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İspanyol ekibin Eden Hazard ve Luka Jovic transferlerine rağmen teknik direktör Zinedine Zidane, Galli oyuncunun planlarında yer aldığını söyledi.

2013 yılında rekor bir bonservis bedeliyle (101 milyon euro) Real Madrid'e transfer olan Bale, 2019-20 sezonunda sadece 20 resmi maçta süre aldı ve bu maçlarda 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

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Real Madrid'in La Liga'nın 37. haftasında ile oynadığı maçta Zidane tarafından oyuna alınmayan Bale'in yedek kulübesinde maskesini gözlerine çekip uyuma pozu vermesi dikkatleri çekmişti.

Bale'in takım arkadaşı Kroos, katıldığı Lauschangriff adındaki podcast programında takım arkadaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kroos "Tüm bu yaşananlar kimseyi mutlu etmedi. Bale bu kadar az oynatılmak için transfer edilmedi. Geçtiğimiz yaz aylarında prensipte anlaştığı kulübe gitmesine izin verilmedi. Bu konuda hala sinirli mi bilmiyorum. Zor bir konu. Yine de takımda her şey yolunda. Onu 6 senedir tanıyorum ve birlikte büyük işler başardık." ifadelerini kullandı.