Kroos: Real Madrid, kaos ortamında dünyanın en tehlikeli takımı

Real Madrid efsanesi Alman futbolcu Toni Kroos, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'in Real Madrid'i 2-1 mağlup etmesini değerlendirdi.

Kroos, bir podcast'te şunları söyledi: "O maçta olanlara şaşırmadım. Bayern mükemmel bir performans sergiledi, ancak 2-0 öne geçtikten sonra olanlar zihinsel açıdan en dikkat çekici kısımdı."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Son yıllarda Bayern, Real Madrid karşısında iyi performanslar sergiledi, ancak rövanş maçlarında genellikle seviyelerini koruyamıyor ya da turu garantileyemiyorlar ve küçük detaylardan etkileniyorlar."

"Sana açıklayayım. İlk yarıyı 2-0 önde bitirmek, maçı zihinsel olarak bitirmeli ve sonuçla ilgili tüm şüpheleri ortadan kaldırmalıydı, ancak beni şaşırtan şey, Bayern'in geri çekilmeye ve daha az baskı uygulayarak savunmaya başlamasıydı."

"O anda Bayern maçı tamamen domine ediyordu ve ben ya hakimiyetin devam edeceğini ya da farkın açılacağını bekliyordum. Topa hakim olarak sakin bir şekilde kontrolü ellerinde tutacaklarını ya da üçüncü, dördüncü, hatta belki beşinci golü atacaklarını düşünmüştüm, ancak tam tersi oldu."

"Obamikanou'nun Vinicius'a yaptığı hata maçın dönüm noktası oldu. Bundan sonra Real Madrid, 0-2 geride olmasına rağmen 60. ve 75. dakikalar arasında güçlü karakterini göstererek birçok tehlikeli pozisyon yarattı" dedi.

"Bence Real Madrid, maçlar hücum kaosuna ve karşılıklı ataklara dönüştüğünde dünyanın en tehlikeli takımıdır... Bu, Kraliyet'in sevdiği bir tarz."

Ve şöyle bitirdi: "Bu yüzden Real Madrid beraberliğe yaklaştı... Maç 3-3 bitebilirdi, ama 2-1 bitti. Benim açımdan Bayern maçı daha iyi yönetebilirdi, ya üstünlüğünü koruyarak ya da boşlukları değerlendirip sonunda skoru 3-1 veya 4-1'e getirerek."



Ayrıca okuyun: Tamamlanmamış bir hikaye... Bayern Münih'in yıldızını Real Madrid'e bağlayan gizli bir ip