Futbolu bıraktığından bu yana sahalardan ve ışıklardan uzak kalmasına rağmen, Toni Kroos'un adı Real Madrid'in ve futbolseverlerin hafızasında hâlâ güçlü bir şekilde yaşıyor. Zira Alman yıldız, Kraliyet kulübüyle geçirdiği yıllar boyunca sıra dışı bir miras bıraktı. Görünen o ki Alman yıldızın etkisi sahanın sınırlarını aşarak, Real Madrid'in en başarılı dönemlerinden birine yakından tanıklık eden Ancelotti ailesinin fertlerine kadar ulaştı.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Toni Kroos'u övdü ve Alman yıldızın Real Madrid'deki deneyimi boyunca en etkili oyunculardan biri olduğunu belirterek, onu Kroos'un kendisinin de dikkatini çeken dikkat çekici bir şekilde tanımladı.

İspanyol "AS" gazetesine verdiği röportajda Davide Ancelotti, Alman orta saha oyuncusundan büyük bir hayranlıkla söz ederek şöyle konuştu: "Oyunun efendisiydi. Ne müthiş bir tanım!"

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın temposunu kontrol eder ve istediği şekilde oynardı. Merkezî bir oyuncuydu, sonra ileri atılırdı. Toni bir maçta yaklaşık 11 kilometre koşardı ve savunma görevlerini de yerine getirirdi."

Davide Ancelotti, Alman oyuncunun orta sahada daha çok hücum rollerine meyilli olmasına rağmen, Kroos'u ön libero mevkisinde görmeyi tercih ettiğini de ekledi.









Şunları söyledi: "Ön libero olarak oynadığında onu çok severdim. Doğrudur, hücumcu bir ön libero olarak oynamayı tercih ederdi, ama zorlu görevleri -adı ne olursa olsun, ister Camavinga ister Casemiro- defansif ön liberoya bırakırdı."

Davide Ancelotti'nin açıklamaları Toni Kroos'un gözünden kaçmadı; genç İtalyan teknik direktörün sözleri kısa sürede eski Alman oyuncuya ulaştı ve o da bu sözleri "Instagram"daki resmî hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

Kroos, gönderiye yalnızca bir kalp emojisi ekledi; basit ama pek çok anlam taşıyan bu mesaj, onun Davide'nin sözlerine olan takdirini ve sahadaki rolüne yönelik yaptığı tanımdan duyduğu memnuniyeti yansıtıyordu.









Davide Ancelotti ayrıca Kroos'un Real Madrid'den ayrılışının zorluğuna da değinerek, onun gibi niteliklere sahip bir oyuncunun yokluğunun takımın dinamiği üzerinde belirgin bir etki yarattığını vurguladı ve şöyle dedi: "Real Madrid'in dinamiği açısından onun ayrılışı son derece zordu."

Kroos, Carlo Ancelotti döneminde takımın elde ettiği başarılarda merkezî bir rol oynamasının ardından futbol kariyerine nokta koyarak yerine konması zor bir miras bırakmasıyla, Real Madrid tarihinin en öne çıkan orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Otuz yedi yaşına basan Davide Ancelotti ise Real Madrid'de babasının yanında çalışarak geniş bir deneyim kazanmasının ardından, şu anda Fransız ekibi Lille ile teknik direktörlük dünyasında yeni bir deneyim yaşıyor ve babasının gölgesinden ve büyük teknik direktörlük kariyerinden uzakta kendi tarihini yazma arayışının yolculuğuna başlıyor.



