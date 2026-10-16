Real Madrid yönetimi ile LaLiga Başkanı Javier Tebas arasındaki gerilim bugün cuma günü daha da tırmandı. Beyazlı kulüp, Tebas'ın hem lig başkanlığından hem de İspanya Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı görevinden "derhal" istifa etmesini istedi.

Bu talep, Tebas'ın Real Madrid'in yönetim yöntemlerini Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels'in yöntemlerine benzetmesinin ardından geldi. Söz konusu çıkış, iki taraf arasında yıllardır süren çekişmenin en yeni perdesi oldu.

Bu çekişme dikkat çekici bir çelişkiyi de barındırıyor; çünkü Tebas her zaman Real Madrid taraftarı olduğunu vurguluyor. Kasım 2025'te kulübün genel kurul üyelerinden biri, Tebas'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesini talep etmişti. Tebas ise "Altı yaşımdan beri Madridliyim" yanıtını vererek şöyle eklemişti: "Madridli olmayı ben seçtim… ve herkes kadar Madridliyim."

Tebas, bugün Real Madrid'i yönetenlerin "ne kulüp ne de tarihi olduğunu", "büyümelerine yardım eden ligi zayıflatan" projeleri öne sürdüklerini savundu.

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Tebas, Mayıs 2023'te de kulüp başkanı Florentino Perez'e atıfta bulunarak kendisini "Madridli, ama Florentinocu değil" şeklinde tanımlamıştı.

Çekişmenin kökenleri

Açıktan süren anlaşmazlığın kökenleri, ligin yatırım fonu "CVC" ile müsabakaya 2,7 milyar euro aktarılmasını öngören bir anlaşmayı duyurduğu Ağustos 2021'e kadar uzanıyor. Ancak Real Madrid anlaşmayı reddetti; kulübün ifadesiyle anlaşma, "yanıltıcı bir yapı kullanılarak ve yasalara aykırı biçimde" 50 yıl boyunca kulüplerin televizyon yayın haklarından %10,95'lik bir pay kesiyordu.

Kulüp ayrıca anlaşmanın kendisinin katılımı ve bilgisi olmaksızın, farklı teklifler arasında bir rekabet yaşanmadan yapılmasına da itiraz etti. LaLiga Başkanı ise "Perez'in yıllardır gizlice kullandığı tehditkâr üslubun artık açığa çıktığı" karşılığını verdi ve sözlerini "Real Madrid daha fazlasını hak ediyor" ifadesiyle tamamladı.

Süper Lig ve hakemler

Perez'in öncülüğünde 12 kulüp tarafından Nisan 2021'de duyurulan Süper Lig projesi de çekişmenin bir diğer önemli ekseni oldu. Avrupa Adalet Divanı'nın Aralık 2023'te, yeni müsabakaların onaylanmasına ilişkin FIFA ve UEFA kurallarının rekabet hukukuna aykırı olduğuna karar vermesinin ardından Tebas kararı önemsizleştirdi ve Perez'in "asla kaybetmediğini" söyleyerek onunla alay etti.

Şubat 2025'te ise hakemler üzerinden çatışma yeniden alevlendi. Real Madrid'in Espanyol'a yenilmesinin ardından kulüp, İspanya Federasyonu'na bir mektup göndererek "hakem sisteminin tamamen yenilenmesini" talep etti. Tebas, kulüp yönetiminin "aklını kaybettiği" karşılığını verdi; kulübün televizyon kanalını maçları gerginleştirmekle ve hakemleri yozlaşmış olarak nitelemekle suçladı. Ardından lig, Merengues hakkında Disiplin Komitesi'ne şikâyette bulundu.

Ekim 2025'te Real Madrid, ligin Villarreal-Barcelona maçını Miami'de oynatma projesine karşı çıktı ve bunun müsabakanın bütünlüğüne zarar verdiğini savundu. Proje iptal edildikten sonra Tebas, Real Madrid'in adını anmadan, "müsabakanın bütünlüğünü" yıllardır bunu sorgulayanların ve hakemlere baskı yapanların bahane olarak kullandığını yazdı.

En son kriz

İki taraf arasındaki en son kriz, Tebas'ın "X" platformunda Real Madrid yönetiminin, başında kulübün televizyon kanalının bulunduğu bir "orkestra" yönettiğini ve bu orkestranın "kendisine uygun görüntüleri seçmeye, mağduriyeti tekrarlamaya, kuşkuyu beslemeye ve düşman belirlemeye" dayandığını yazmasıyla patlak verdi.

Tebas, bu üslubun "Goebbels'in yararlandığı propaganda mekanizmalarını hatırlattığını" ekledi ve karşılaştırmanın yalnızca o tekniklerle olduğunu, "ne bir ideolojiyle ne de elbette Real Madrid taraftarlarıyla" ilgili olmadığını vurguladı. Sözleri, Merengues'in hakemlere yönelik son eleştirilerine yanıt bağlamında geldi.

Real Madrid ise resmî bir açıklamayla yanıt verdi ve bu karşılaştırmayı "kesinlikle kabul edilemez ve son derece tehlikeli" olarak nitelendirdi. Kulüp, Tebas'ın açıklamalarının "tekrarlanan saldırıların yeni bir halkası" olduğunu belirtti ve onu, Negreira davasıyla ilgili adımlarını sorgulamak için bu açıklamaları kullanmakla suçladı.

Kraliyet kulübü ayrıca Tebas'ın saldırılarını "İspanyol futbolu için gerçek bir bela" olarak tanımlayarak istifasını istedi; bu da iki taraf arasındaki düşmanlığın benzeri görülmemiş bir düzeye tırmandığına işaret ediyor.



